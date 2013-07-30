Більшість українців планують прожити понад 70 років

Лише 35% українців вважають, що в старості матимуть проблеми зі здоров`ям.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор Philips в Україні Максим Кузнєцов, предст%авляючи результати дослідження оцінки здоров`я українців, ініційованого компанією Philips в Україні та Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України».

У рамках дослідження, проведеного в квітні 2013 року компанією GFK Ukraine, жителі України відповіли на запитання про те, як вони оцінюють своє здоров`я, які чинники впливають на нього, що вони роблять, аби покращити своє самопочуття, й до яких джерел звертаються, аби знайти інформацію про методи лікування та профілактики. Дослідження також допомогло зрозуміти, чим українці відрізняються від жителів Росії та інших країн, де було проведено аналогічне опитування, й визначити рівень довіри українців до сучасних медичних технологій.

За словами Кузнєцова, чим вищий рівень економіки, тим більш оптимістично люди оцінюють своє здоров`я.

«84% українців визначили екологію як найважливіший чинник, що визначає ризики для здоров`я, 80% визначили, що стрес і фізичний стан негативно впливають на здоров`я. Більшість росіян вважають основним ризиком для їхнього здоров`я - рівень вартості їхнього життя, а жителі США – відносини з рідними й друзями», – сказав Кузнєцов.

«Лише 35% українців вірять, що в них у похилому віці можуть з`явитися серйозні проблеми зі здоров`ям. У США ж понад половина вважають, що така проблема існує, а в Туреччині ця цифра досягає 80%», – зазначив Кузнєцов.

Він підкреслив, що, «незважаючи ні на що, українці позитивно оцінюють стан свого здоров`я».

«Майже половина українців планують прожити більше 70 років. У свою чергу респонденти в США та Німеччині планують прожити більше 80 років», - зазначив Кузнєцов.

Також, за словами експерта, дослідження виявило, що більше половини українців позитивно оцінює вплив технологій на їхній стиль життя та стан здоров`я.

“53% українців переконані в тому, що технології змінять їхнє життя в найближчі 10 років (для порівняння, в Росії так вважають 61% опитаних, у США – 79%, у Німеччині – 67%). Майже половина українців (46%) і росіян (47%) упевнені, що медичні технології збережуть їхнє здоров`я до похилого віку й дозволять прожити довше”, – сказав Кузнєцов.

Він підкреслив, що саме точна й своєчасна діагностика дозволяє виявити на ранній стадії ті або інші проблеми зі здоров`ям. За його словами, дослідження виявило, що люди не довіряють новим медичним технологіям і демонструють меншу готовність спробувати технології, які могли б покращити їхнє життя.

Із результатів, які викликають тривогу, Кузнєцов назвав первинні джерела інформації - про діагноз і лікування українцям краще отримувати інформацію від лікаря, ніж від родичів.

«Третина населення оцінює релевантність інформації однаковим чином – що в лікаря, що в друзів і знайомих. У Росії аналогічна ситуація, тоді як у розвинених країнах населення спирається на думку лікаря. У США – 53% спираються спочатку на лікаря, в Німеччині – 60%», - зазначив Кузнєцов.

У свою чергу директор Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний розповів, що з 2007 року Фонд працює у сфері охорони здоров`я, реалізовуючи дві масштабні програми – «Зупинимо туберкульоз в Україні» й «Рак виліковний».

«У кожній нашій програмі, в кожному проекті перш, ніж щось зробити, ми вивчаємо ситуацію з усіх сторін, щоб визначити найгостріші проблеми й найбільш ефективні дії. Зокрема важливою складовою завжди є опитування українців і розуміння, що ж необхідно з точки зору пацієнта й населення загалом, адже йдеться про такі поширені для України захворювання, як онкологія й туберкульоз», - сказав Заболотний.

***Дослідження Philips «Стан здоров`я українців» було проведено дослідницькою компанією GFK Ukraine в рамках щомісячного дослідження «Омнібус» згідно з методологією, розробленою для міжнародного дослідження «Індекс здоров`я та благополуччя». Дослідження засновано на національній репрезентативній вибірці з 1 000 українців віком від 15 до 59 років. Метод дослідження – особисті інтерв`ю вдома у респондента. Період проведення дослідження: 16-30 квітня 2013 року.