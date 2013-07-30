Українці не бояться онкологічних хвороб - дослідження

Лише 6% українців вважають рак потенційною загрозою для свого здоров`я.

Про це повідомив сьогодні в УНІАН директор Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний, представляючи результати дослідження оцінки здоров`я українців, ініційованого компанією Philips в Україні спільно з Фондом Ахметова.

За його словами, це досить оптимістична оцінка людей, враховуючи той факт, що Україна – на другому місці за темпами поширення онкологічних захворювань.

«Це цікавий оптимізм, коли люди не розглядають серйозних погроз для свого здоров`я. Разом з тим, що відсутні культура здоров`я, щорічні профілактичні огляди, це досить небезпечний чинник, який впливає на стан здоров`я в цілому, і на показники смертності і захворюваності», - сказав Заболотний, підкресливши, що поведінкова лінія людей - незвернення людини до лікаря, а відсутність профілактичних візитів.

«Це становить серйозну загрозу. В Україні виявлення раку на першій-другій стадії – це лише половина випадків. При цьому успішність лікування критично залежить від стадії виявлення. Якщо онкологію виявляють на першій-другій стадії, то показники виживання досягають 93% (на першій), 75% (на другій). На третій-четвертій стадії ці показники значно зменшуються», - сказав директор Фонду Ахметова.

Також дослідження показало, що 20% українців вважають загрозою вірусні інфекції, 17% - болі у спині, 16% - проблеми з тиском, 10% - проблеми із зайвою вагою.

***Дослідження Philips «Стан здоров`я українців» було проведене дослідницькою компанією GFK Ukraine у рамках щомісячного дослідження «Омнібус» згідно з методологією, розробленою для міжнародного дослідження «Індекс здоров`я і благополуччя». Дослідження ґрунтується на національній репрезентативній вибірці з 1 000 українців віком від 15 до 59 років. Метод дослідження – особисті інтерв`ю вдома у респондента. Період проведення дослідження: 16-30 квітня 2013 року.