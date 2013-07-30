Завдяки вакцинації можна попередити близько 40 хвороб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на головного дитячого інфекціоніста МОЗ, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Сергія Крамарєва.

"Нині за допомогою вакцин можливо попередити близько 40 захворювань та їх ускладнення. Це можливо завдяки тому, що майже в кожній країні світу існує національний календар профілактичних щеплень. Він враховує безліч факторів, які впливають на схему проведення вакцинації саме в тій країні, де він запропонований. До уваги береться рівень захворюваності інфекціями, вікові особливості формування імунітету у дітей, вплив материнських антитіл, побічні реакції, ускладнення, доступність вакцин", - підкреслив фахівець з інфекційних захворювань.

За його словами, щороку від інфекцій, які можна попередити вакцинацією, помирає в середньому 350 українських дітей.

Тому зараз в Україні проходять засідання науково-консультативної групи щодо перегляду календаря профілактичних щеплень відповідно до сучасних потреб населення, зазначив Крамарєв. У робочу групу входять провідні фахівці імунопрофілактики - лікарі, міжнародні експерти, науковці.

"За результатами проведених обговорень та наявних наукових і інформаційних матеріалів буде підготовлено проект оновленого Календаря профілактичних щеплень" - зазначив експерт.

Нині Національний календар щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію від 10 інфекційних хвороб: дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, поліомієліту, туберкульозу, гепатиту В, краснухи та гемофільної інфекції.