На Львівщині немає спалаху серозного менінгіту

Підстав говорити про спалах серозного менінгіту у Львівській області немає, заявляють у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, за оперативними даними Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області, з початку липня цього року у різних районах та населених пунктах Львівської області зареєстровано 42 хворих (у тому числі, троє дітей віком п`ять, шість та вісім років, а також 17 підлітків віком від 15 до 17 років) з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або з підозрою на серозний менінгіт.

За попередніми результатами епідрозслідування, спільного фактору передачі збудника інфекції не виявлено. Усі випадки розрізнені, не пов’язані між собою, реєструються на території п’яти районів та м. Львова (вісім випадків). Дитячі дошкільні та оздоровчі заклади жоден з хворих дітей не відвідував. Жодний з усіх випадків захворювання лабораторно не підтверджено. Проводяться заходи щодо диференційної діагностики та встановлення остаточних діагнозів.

За інформацією МОЗ, станом на 29 липня 2013 року на стаціонарному лікуванні перебуває 34 особи (з них 18 дітей). Перебіг захворювання легкий та середньої важкості. Основними симптомами є висока температура, біль в горлі, загальна слабкість. Хворим надається уся необхідна медична допомога.

За даними епідеміологічних спостережень Держсанепідслужби України, за період з 2000 по 2012 рік у Львівській області кількість захворювань з лабораторно підтвердженим діагнозом «вірусний менінгіт» коливалась від двох до 91 випадку на рік (у середньому – близько 40 випадків на рік). Станом на 29 липня ц. р. у Львівській області, вірогідно, спостерігається черговий циклічний підйом захворювань на ентеровірусні інфекції. Підстав говорити про спалах даного захворювання немає, наголошують в МОЗ, підкреслюючи, що остаточні висновки можливі лише після лабораторного підтвердження діагнозів та диференційного діагнозу з іншими видами інфекційних захворювань, що мають схожу клінічну картину.

Епідрозслідування тривають, ситуація знаходиться на контролі Держсанепідслужби України.