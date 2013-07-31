"Податок на вагітність" ускладнив становище українських жінок

Становище всіх вагітних в Україні помітно погіршилося після введення "податку на вагітність", який додає чотири місяці до пенсійного стажу жінки.

Молодих жінок під час прийому на роботу змушують підписувати угоди не вагітніти або пропонують зарплату в конвертах, аби уникнути витрат на новий "податок на вагітність", повідомляє ТСН.

Так, вагітна 25-річна Ірина Трофимова розповіла журналістам, що на другому місяці вагітності вона змушена була звільнитись. "Коли дізналися про мою вагітність, залишили мені офіційну мінімальну заробітну плату і позбавили робочого місця. Це називається у нас в країні "вижили", - розповіла Ірина.

На іншому ж місці роботи намагаються убезпечитись від нового податку контрактом.

"У мене в організації змушують підписувати документ не вагітніти два роки", - додала Трофимова.

Після набуття чинності новим законом за жінок, які йдуть у декретну відпустку, роботодавці вже місяць як мають платити податок у розмірі 33 % від зарплати співробітниці, а з самої вагітної стягуватимуть лише 2% податків. І все це робиться заради того, щоб чотири місяці декретних пішли жінці у страховий стаж, із якого нараховують пенсію.

"Спосіб обійти цей закон буде дуже простий. Але він буде жорстким. На сьогодні вагітним жінкам або жінкам, які можуть бути вагітними, будуть ставитися умови: "Так, ми вас беремо на роботу, але трудову не оформляємо. Або якщо оформляємо, то лише на мінімальну зарплату". Усі інші відносини – в стилі конвертних відносин", - пояснив у свою чергу голова комітету економістів Андрій Новак.

В уряді ж обіцяють мотивувати роботодавців брати на роботу жінок.

"Зараз ми окремо розробляємо програму, і за три місяці ми її презентуємо. Зміни в закон про зайнятість, де ми дамо додаткові стимули для того, щоб жінку після пологів, вагітну жінку більше брали на роботу роботодавці, і були більш замотивовані", - заявила міністр соцполітики Наталя Королевська.