Водій позашляховика збив трьох росіян: батько та син загинули

На Одещині в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє росіян - батько та син.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України, ДТП сталося вчора, 30 липня, близько 13-ї години, на 441 км автодороги Київ-Одеса.

За попередніми даними, водій позашляховика «Mitsubishi Paj.Sport» виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на припаркований легковик «Skoda Octavia» та на водія цього авто й двох дітей (всі громадяни Російської Федерації), які знаходилися поруч з автомобілем.

Внаслідок пригоди водій автомобіля «Skoda Octavia» та 16-річний хлопчик загинули на місці пригоди. Дворічного хлопчика з травмами доставили до лікарні.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини події.