7 способів схуднути без дієт

Прості рекомендації, щоб знизити вагу, бути у формі і відчувати себе здоровим.

Не їжте "харчового сміття". До нього можна віднести такі продукти, як чіпси, сухарики, газована вода, гамбургери, солодощі, напої з барвниками, гострі й калорійні соуси з пакетів.





Більше гуляйте пішки. Намагайтеся якомога більше гуляти, забудьте про існування ліфта, намагайтеся зайвий раз пройтися, ніж проїхати 3 зупинки на громадському транспорті. Це приємний і корисний спосіб спалити калорії.

Снідайте. Це просте правило допоможе налагодити обмін речовин і забезпечити організм усім найкориснішим. Їжте каші, сухофрукти, кисломолочні продукти, омлети, ягоди. Якщо йти з дому ситого, дуже мала ймовірність, що дорогою ви захочете перекусити шоколадним батончиком або ж бургером. До того ж, всі калорії, з`їдені до обіду, дуже швидко витрачаються і не відкладаються на ваших проблемних зонах.

Їжте тоді, коли хочете. Уникайте прийомів їжі просто за компанію або з метою зажувати стрес.

Робіть ранкову зарядку. Комплекс нескладних вправ, типу присідань і стрибків на місці, допоможе вам з часом домогтися гарних результатів.

Відпочивайте активно. Залиште лежання на дивані перед телевізором для пенсії. А зараз вирушайте грати в пляжний волейбол, кататися на велосипеді або роликах, гуляти пішки по місту.

Замініть солодкі напої водою. Коли хочете випити кави, чаю або соку з пакета, краще зробіть вибір у бік звичайної питної або мінеральної води. Так ви зможете не тільки вберегти себе від зайвих калорій, але і прискорити обмін речовин.