9 українців, постраждалих у ДТП в Білорусі, лишаються у лікарнях

В лікарнях Білорусі залишаються 9 українців, які постраждали внаслідок ДТП у Вітебській області 28 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

“Станом на даний час 6 з 8 людей, які були в непритомному стані, прийшли до тями. Двоє лишається в непритомному стані і підключені до апаратів штучного дихання. Вони перебувають в лікарні міста Орша. Один з наших співвітчизників знаходиться у Вітебській обласній клінічній лікарні”, - поінформували в прес-службі.

У відомстві також зазначили, що на даний час в місті Орша перебувають родичі громадян Україні, які загинули і постраждали внаслідок аварії у Вітебській області Білорусі.

“За сприяння Посольства Україні в Білорусі, вирішується питання оформлення документів, які необхідні для перевезення тіл загиблих у супроводі родичів – з Білорусі в Україну. Лікування всіх постраждалих відбувається за рахунок білоруської сторони до настання транспортабельного стану згаданих осіб”, - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, легковик із російською реєстрацією і мікроавтобус з українськими номерами зіткнулися 28 липня вранці на ділянці дороги Санкт-Петербург – Одеса біля села Бабичі Оршанського району. На місці ДТП загинули п’ятеро людей, які були в легковому автомобілі. Вони мали паспорти громадян Узбекистану і Азербайджану. Також на місці пригоди загинули троє громадян України, ще один помер потім у лікарні.

Майже всі пасажири автобуса – жителі Одеської області. ЗМІ пишуть, що білоруська міліція вважає основною версією причини виникнення аварії те, що водій легковика заснув за кермом.