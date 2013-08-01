Неврологічні проблеми може зумовити банальний авітаміноз
14:07, 01 серпня 2013Країна
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Нестача вітамінів групи В
Сімейний лікар вищої категорії "Медичного центру на Леонтіївському" Валентин Федосов розповідає, чи існує прямий зв`язок між неврологічними недугами і браком вітамінів.
"Прояви авітамінозу носять найрізноманітніший. Зокрема. для нього також характерні оніміння рук і головні болі. Такий стан викликає нестача в організмі вітамінів групи В.
Саме це провокує порушення в роботі нервової системи і знижує чутливість нервових закінчень. Так, через хронічний брак вітаміну В1 виникають періодичні головні болі, а постійні проблеми викликає занадто мала кількість вітамінів В6, В12 і фолієвої кислоти.
Компенсувати втрати можна за допомогою спеціальних вітамінних комплексів, а також правильного харчування, з долученням до раціону сиру, молока, яєць, горіхів, печінки, яловичини ", - пише Меддейлі.
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