Неврологічні проблеми може зумовити банальний авітаміноз

Сімейний лікар вищої категорії "Медичного центру на Леонтіївському" Валентин Федосов розповідає, чи існує прямий зв`язок між неврологічними недугами і браком вітамінів.

"Прояви авітамінозу носять найрізноманітніший. Зокрема. для нього також характерні оніміння рук і головні болі. Такий стан викликає нестача в організмі вітамінів групи В.

Саме це провокує порушення в роботі нервової системи і знижує чутливість нервових закінчень. Так, через хронічний брак вітаміну В1 виникають періодичні головні болі, а постійні проблеми викликає занадто мала кількість вітамінів В6, В12 і фолієвої кислоти.