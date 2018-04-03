Природне вигодовування зміцнює імунний захист немовляти

В Україні на початку серпня традиційно проходить Тиждень підтримки грудного вигодовування. Природне, або грудне, вигодовування є найбільш оптимальним видом годування новонароджених та дітей першого року життя.

Як наголосила на прес-конференції у МОЗ начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Альона Терещенко, природне вигодовування забезпечує формування фізіологічного та імунобіологічного захисту дитини, профілактику гнійно-септичних та кишкових захворювань новонароджених, попереджає спалахи нозокоміальних інфекцій у родопомічних закладах.

"Таке вигодовування сприяє психоемоційній єдності матері та дитини та допомагає уникнути незапланованої вагітності методом лактаційної амінореї, що важливо для правильного планування наступної вагітності. Все це сприяє зменшенню захворюваності і смертності дітей та збереженню репродуктивного здоров`я жінки”, - зазначила Терещенко.

Україна є державою, якій притаманна традиція народження дітей в здоровій обстановці. З 1991 року у нашій країні, за ініціативи ВООЗ та Дитячого фонду ЮНІСЕФ, впроваджується Програма підтримки грудного вигодовування.

Одним з найважливіших індикаторів успішності виконання Програми грудного вигодовування, є народження дітей в закладах, які сертифіковані як “Лікарня, доброзичлива до дитини”.Таке звання надається родопомічному закладу, в якому діти з перших хвилин після народження потрапляють в обійми мами і більше не розлучаються. Починають смоктати груди в першу годину після пологів і отримують тільки грудне молоко. Статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» присвоюється закладам охорони здоров’я України, які надають допомогу матерям та дітям відповідно до вимог Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини». В основу Ініціативи покладені Принципи підтримки грудного вигодовування. Даний статус присвоюється рішенням Координаційної ради міністерства охорони здоров’я України.

“Станом на початок цього року з 1022 закладів, в яких надається медична допомога матерям і дітям, 429 мають такий сертифікат. Піонером в кількості таких закладів є Дніпропетровська область, в якій їх налічується 82, - розповіла Терещенко-- Кількість дітей, що народжуються саме в таких лікарнях, в Україні сягає 70%, повідомила, в той час як у країнах європейського регіону цей показник складає 63%. Взявши на себе зобов`язання збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60%, Україна вже досягла і цього показника”, - сказала Терещенко.

За її словами, грудне вигодовування є однією із важливих складових партнерських пологів, а це означає поінформовану згоду родини, зменшення медикаментозного навантаження під час пологів, психоемоційну захищеність матері та дитини. “Все це призводить до зниження кількості ускладнених пологів. На сьогоднішній день ускладнених пологів у нас всього 36% від всієї кількості пологів, і це відповідає європейському стандарту, оскільки ця цифра на рівні показників європейських країн”, -- зазначила представник МОЗ України.

Ще одним етапом програми грудного вигодовування є спільне перебування матері і дитини. Це правило було введено в Україні в 2001 році. “Якщо дитина народжена абсолютно здоровою, вона викладається на тіло матері, дві години перебуває в пологовій залі поряд з нею і потім переводиться до палати теж разом з матір`ю. Тобто від виходу з утроби матері і до виписки з пологового стаціонару до дому дитина не розлучається з матір`ю”, -- розповіла Терещенко. В наслідок цього знизилася захворюваність новонароджених, це сприяє профілактиці синдрому раптової смерті немовлят та смерті в наслідок зовнішніх причин, допомагає зміцненню психоемоційного зв`язку між матір`ю та дитиною.

В Національній спеціалізованій лікарні “Охматдит” створено спеціальний моніторинговий центр з виконання Програми грудного вигодовування, який з одного боку відслідковує цільові показники програми, а з іншого — є методичним інструментом для всіх регіонів, а насамперед, джерелом інформації для майбутніх батьків. Працює “гаряча лінія”, діє сайт моніторингового центру, і в будь-який час в режимі онлайн всі бажаючи можуть отримати кваліфікаційну відповідь на будь-яке запитання щодо природного вигодовування.