Часниково-молочне омолодження по-тибетськи

Співробітники ЮНЕСКО в 1971 році, досліджуючи Тибет, знайшли в розвалинах стародавнього монастиря глиняні таблички, на яких був зафіксований рецепт омолоджування організму.

Якщо ви хочете ним скористатися, необхідно ретельно промити і очистити 350 г часнику, дрібно порізати і протерти дерев`яною (фарфоровою) ложкою, зважити 200 г цієї маси (узяти її знизу, де більше соку), покласти в скляну (глиняний) посудину, залити 200 грамами спирту і щільно закрити. Розчин витримати в темному прохолодному місці 10 діб, а потім масу процідити через щільну тканину (багатошарову марлю), віджати і ще відстоювати 2–3 дні.

Настоянку потрібно пити з холодним молоком (50 г на прийом) 3 рази на день за 20 хвилин до їжі краплями по схемі:

1-й день: сніданок - 1 крапля; обід – 2 краплі; вечеря – 3 краплі

2-й день: сніданок - 4 краплі; обід – 5; вечеря – 6

3-й день: сніданок - 7 крапель; обід – 8; вечеря – 9

4-й день: сніданок - 10 крапель; обід – 11; вечеря – 12

5-й день: сніданок – 13 крапель; обід – 14; вечеря – 15

6-й день: сніданок – 15 крапель; обід – 14; вечеря – 13

7-й день: сніданок – 12 крапель; обід – 11; вечеря – 10

8-й день: сніданок – 9; обід – 8; вечеря – 7

9-й день: сніданок – 6; обід – 5; вечеря – 4

10-й день: сніданок – 3; обід – 2; вечеря - 1

З 11-го дня вживати по 25 крапель із молоком 3 рази на день до їжі, поки не буде випита настоянка. Повторний курс не раніше ніж через 6 років.

Часникова настоянка очищає організм від жирів, вапняних відкладень, покращує загальний обмін речовин, еластичність судин, попереджає інфаркт, стенокардію, склероз, параліч і утворення пухлин, покращує зір. Але якщо під час вживання відчуєте дискомфорт або почнеться загострення хронічного захворювання, доведеться припинити омолоджування і звернутися до лікаря.

Правда.ру