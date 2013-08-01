Схвалено програму розвитку туризму та курортів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в четвер, 1 серпня, схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2022 року.

Концепцію розроблено Держтуризмкурортом в рамках виконання Національного плану дій Президента України Віктора Януковича, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула.

У програму будуть включені заходи з визначення туристичної спеціалізації регіонів, туристичного районування країни, зокрема це стосується територій пріоритетного розвитку туризму, та створення умов для залучення інвестицій.

Також програма включатиме заходи зі створення умов для розвитку пріоритетних видів внутрішнього туризму, забезпечення раціонального використання територій курортів, вдосконалення санаторно-курортного обслуговування. У Державній цільовій програмі буде передбачено створення системи розповсюдження інформації про туристичні можливості України, підвищення безпеки туристів та покращення якості готелів і інших засобів розміщення.

У програмі буде передбачено план дій з гармонізації українського законодавства та нормативної бази згідно зі стандартами Європейського Союзу. Програма також включатиме заходи з дерегуляції туристичної діяльності та впровадження державно-приватного партнерства в сферу туризму, а також вдосконалення статистичної звітності в галузі на основі методики Всесвітньої туристичної організації ЮНВТО.

Кабмін доручив Держтуризмкурорту до кінця 2013 року розробити Державну цільову програму розвитку туризму та курортів.

«Україна – дивовижна країна з потужним туристичним потенціалом. У нас має бути комфортно і модно відпочивати і українцям, і гостям з-за кордону. Стратегія наших дій закладена в Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2022 року, що прийнята сьогодні Кабміном. Туризм є однією з точок росту вітчизняної економіки. Адже це - нові робочі місця, це цілий кластер економіки, що також підвищує імідж нашої держави», ‑ сказав Вілкул.