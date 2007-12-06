Грейпфрут: дуже корисний або дуже шкідливий?

Бадьорить, спалює жир, забезпечує вітамінами - загалом, нічого крім користі... Але учені стверджують, що з улюбленим фруктом не все так просто.

Унікальність грейпфрута в тому, що ніхто точно не знає, що це за фрукт. Ймовірно він вважається результатом природної гібридизації апельсина і помело. І жодне з його унікальних властивостей, включаючи ефективність грейпфрутової дієти, до цього часу не одержало достовірних підтверджень.

Ми можемо лише припускати, що «райський цитрус» знижує рівень холестерину, надає протибактеріальний, протигрибковий і жироспалювальний ефект, покращує обмін цукровмісних речовин, а, отже, допомагає при цукровому діабеті і ожирінні. І мріяти, щоб це все ж таки підтвердилося.

ГРЕЙПФРУТ І ЖІНКИ

Група американських учених з університетів Південної Каліфорнії (University of Southern California) і Гаваїв (Cancer Research Center of Hawaii), вивчивши здоров`я більше 50 тисяч жінок, дійшли сенсаційного висновку.

У жінок, що з`їдали хоча б четвертинку грейпфрута в день, ризик раку молочної залози став на 33% вище, ніж у тих, хто грейпфрути не вживав.

Проте слід зробити кілька істотних заявок. По-перше, цей висновок стосується тільки жінок, у яких постменопауза. По-друге, не враховувалися інші чинники ризику – сонячне випромінювання (все-таки Лос-Анджелес і Гаваї), відсутність/наявність пологів/абортів і інших гінекологічних захворювань. До того ж на обмін естрогену (його порушення якраз і пов`язують із жіночою онкологією) впливає не тільки грейпфрут, але і стан печінки. Наприклад, при печінковій недостатності грейпфрути точно їсти не варто. Коротше, потенційну онкогенність грейпа ученим ще належить довести. Але про всяк випадок дотримуватися обережності варто.

ГРЕЙПФРУТ І ЛІКИ

А ось те, що цитрус несумісний із великою кількість медикаментів, доведено однозначно. Наприклад, жінки, що вживають протизаплідні пігулки і грейпфрутовий сік, одного прекрасного дня можуть дізнатися, що вони вагітні, а приймаючі антидепресанти - що вони депресивні.

ГРЕЙПФРУТ І МУКИ ВИБОРУ

Тож чи слід відмовитися від грейпфрута? Ні, звичайно. Безумовно, обережність не зашкодить, і захоплюватися поїданням «райських цитрусів» і соком із них не варто, особливо якщо вам прописані ліки.

Не варто захоплюватися і широко відомою грейпфрутовою дієтою: при ній рекомендується їсти багато цитрусів натщесерце, а це дуже небезпечно для зубів, ясен, слизистої стравоходу і шлунку - дуже висока кислотність.

Дієтологи радять обмежитися одним плодом у тиждень або додавати по часточці в м`ясний або фруктовий салат.

У помірних кількостях грейп чудово допомагає травленню. Органічні кислоти, пектини, клітковина, лігнін жорстких перегородок, рослинні протеазі – все це прискорює просування стави, сприяє очищенню кишечнику, активізує діяльність печінки і опосередковано покращує жировий обмін. Ось тільки без фізичного навантаження схуднути навряд чи вдасться.

Ну а жінкам нагадаємо: необхідність регулярних профілактичних оглядів у маммолога ніхто не відміняв. Постійне відкладання візиту до лікаря може нашкодити значно більше, ніж ціла корзина грейпфрутів.

Вечерний Харьков