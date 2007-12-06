У Києві інвалідів позбавили безкоштовних ліків

До кінця року місто не забезпечило інвалідів і пільговиків необхідними ліками – в бюджеті просто не вистачило грошей.

У Міжнародний день інвалідів, інваліди Києва одержали дуже своєрідний "подарунок". Їх повідомили, що безкоштовних ліків, рецепти на які їм видавали щомісячно першого числа, вони не одержать. Ні у грудні, ні навіть, швидше за все, в січні.

"Для багатьох це катастрофа, – пояснив Віктор, житель Солом’янського району. – Особливо для тих, хто вживає гормони, для астматиків. Один балончик інгалятора коштує більше півтори сотні гривень, а в місяць їх потрібно три-чотири. У рік на кожного пільговика видається близько 45 гривень на ліки. Вистачить цього хіба що на вазелін. Але вершиною цинізму було оголошувати про те, що ліків не буде, саме тоді, коли весь світ відзначає День інваліда".

Проблема з видачею безкоштовних рецептів дійсно існує. Але провини районних поліклінік тут немає. Просто засобів на потреби пільговиків виділяється дуже мало.

"Цього року в бюджеті заплановано 500 тис. гривень на медикаменти для всіх категорій: ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, – розповів головлікар центральної поліклініки Солом’янського району Віталій Охріменко. – А таких у нас 10 тис., тобто на кожного виділяється по 50 гривень. Що можна купити за ці гроші – інше питання, але диференціації між ними ми не робимо, для нас всі однакові. Звичайно, цих грошей мало, щоб забезпечити всіх, але витратити хоч на копійку більше 500 тисяч ми не маємо права".

Щоб видавати безкоштовні ліки протягом року, іноді доводиться "лізти" до бюджету наступного місяця. Ось і вийшло, що до грудня залишилися лише 4 тис. гривень, їх направлять тим, що найбільш потребують. Правда, в поліклініці кажуть, що в бюджеті для інвалідів наступного року планують виділити майже удвічі більше – 900 тисяч гривень.

Знають про проблему і в МУ охорони здоров`я. За словами замначальника Володимира Загороднього, зараз вирішується, як врегулювати виниклу ситуацію, щоб ніхто не залишився без допомоги.

"Щорічно розмір фінансування для пільговиків збільшується в середньому на 25 %, – говорить Володимир Загородній. – Цього року він збільшився на 30 %, добиватимемося, щоб у наступному розмір фінансування відповідав вимогам".

Газета по-киевски