Ситуація щодо серозного менінгіту у регіонах України

За інформацією головних управлінь Державної санітарно-епідеміологічної служби, у Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській областях з початку року станом на 31 липня лабораторних випадків ентеровірусних інфекцій серед населення не зареєстровано.

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, Державна санітарно-епідеміологічна служба надала інформацію щодо захворюваності на серозний менінгіт в Україні.

За даними відомства, з початку липня поточного року у різних районах та населених пунктах Львівської області було зареєстровано 42 хворих (у тому числі троє дітей віком п’ять, шість, вісім років і 17 дітей віком від 13 до 17 років) з клінічно встановлении діагнозом «серозний менінгіт» або з підозрою на наявність цього захворювання.

Станом на 31 липня у на стаціонарному лікуванні перебуває 21 особа (зі них 12 дітей до 17 років). Перебіг захворювання – легкий та середньої важкості. Хворим надається необхідна медична допомога. За попередніми результатами проведеного епідрозслідування, спільного фактору передачі збудника інфекції не встановлено. Усі випадки захворювань – спорадичні, не пов’язані між собою, лабораторно не підтверджені. Дитячі дошкільні та оздоровчі заклади жоден з хворих не відвідував. З метою ідентифікації збудника матеріал від хворих направили до вірусологічної лабораторії Державного закладу «Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України».

За інформацією Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області, у липні поточного року отримано три екстрених повідомлення про випадки підозри на ентеровірусну інфекцію у дітей. З метою ідентифікації збудника матеріал від хворих направили до вірусологічної лабораторії.

30 липня 2013 року групою спеціалістів Департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації та Державної санітарної служби області проведено вивчення епідситуації у Малинському районі. Станом на 1 серпня на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Малинської ЦРЛ залишається семеро дітей з діагнозом «серозний менінгіт».

Територіальні органи та установи Держсанепідслужби України проводять серед населення санітарно-освітню роботу та здійснюють моніторинг ситуації, в тому числі в місцях перетину кордону України, масового зібрання та відпочинку дітей.