Від кольору очей і форми рук залежить ваше здоров`я

Ще з давніх-давен лікарі помітили, що в нашому організмі все взаємопов`язано. Такої ж думки про наше тіло й сучасна медицина. Наочних доказів цьому є в неї безліч.

Чи знаєте ви, що фото людини може багато розповісти про її здоров`я, визначити до яких хвороб вона схильна? І це аж ніяк не пов`язано з шарлатанством чи ворожбою.

Очі, як відомо, - дзеркало душі, але можуть бути провісниками наших захворювань. Лікарська статистика свідчить, що блакитні, сірі або зелені очі загрожують їхньому власникові меланомою на схилі літ. Причина хвороби - особливості піґменту райдужної оболонки ока.

Форма обличчя також має значення: ті, у кого воно широке й круглобоке, частіше вмирають від апное - зупинки дихання під час сну.

У людей з маленькими пипками вух більше шансів мати проблеми з серцем. Те ж саме можна сказати і про чоловіків, які починають лисіти з маківки голови. Їм, крім того, найчастіше властива схильність до простатиту.

Чимало розповість досвідченому медику й форма ваших рук. Якщо в чоловіка вони симетричні (тобто правиця є дзеркальним відображенням лівої), у нього, як правило, невисока якість сперми.

Довгасті, тонкі пальці вказують на схильність до депресії - цікаво, що ця риса була притаманна багатьом великим геніям.

Форма ніг людини теж істотна для здоров`я. Якщо вони короткі, людині слід більше берегти своє серце - у старості воно може стати для неї джерелом проблем. А от жінок з маленькими ступнями, вірогідно, очікують нелегкі пологи. Річ у тім, що в таких пань, як правило, вузький таз, а значить, і вузькі родові шляхи. Тому їм, імовірно, будуть робити кесарів розтин.

Нарешті, струнка від природи фігура, про яку так палко мріє чи не кожна дівчинка, також небезпечна: за деяким даними, саме вона є однією з передумов раку грудей.

Зауважимо, що ця хвороба може чигати не лише на худорлявих і струнких. Наприклад, азіатки, незалежно від їхньої ваги, також можуть стати її жертвами, якщо будуть дотримуватися традиційного для європейців раціону. У групу ризику потрапляють і ті жінки, що працюють у нічну зміну.

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