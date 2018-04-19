16 правил йоги допоможуть - для здорового довголіття

Індійські йоги на увесь світ славляться своїм чудовим здоров`ям та довгожительством. І річ не лише в розвитку надзвичайних можливостей їхнього тіла, а передусім у дотриманні певних простих правил.

Відомий індійський майстер йоги Свамі Шивананда пропонує дотримуватися таких правил:

1. Ніколи не поспішайте.

2. Не підобідуйте "на ходу".

3. Вживайте поживну їжу.

4. Не захоплюйтеся візитами до лікаря і в аптеку.

5. Носіть вільні комірці, через те що тісні утруднюють циркуляцію крові в щитоподібній залозі.

6. Їжте якомога більше молочних продуктів, адже це екстракт із багатьох залоз.

7. Будьте якомога довше на свіжому повітрі, особливо на сонці, виконуйте якнайбільше фізичних вправ, не забуваючи дихати глибоко й розмірено.

8. Щодня приймайте ванну, а додатково раз на тиждень ходіть у турецьку лазню чи парну.

9. Носіть одяг, який "дихає", легкі головні убори і взуття.

10. Рано лягайте і рано вставайте: "хто рано лягає і рано встає, той мудро, здорово і довго живе".

11. Спіть у повністю затемненій, тихій кімнаті з відчиненим вікном.

12. Спіть не менше шести і не більше семи з половиною годин на добу.

13. Не вживайте алкоголю.

14. Не зловживайте чаєм і кавою.

15. Уникайте душних, вологих, перегрітих приміщень.

16. Що старшими ви стаєте, то більше токсинів з`являється в організмі. Це неминуче. Якщо це подолати, розв`яжеться проблема старіння. За допомогою деяких вправ "хатха-йоги" можна значно віддалити старість і подовжити молодість на довгі роки.

Вправа "Випаріта-карані-мудра"

Ляжте на підлогу. Не згинаючи ніг, трохи підніміть литки і стегна. Підтримуйте сідниці руками, обпираючись ліктями об підлогу. Залиштеся в такому положенні. Перший день робіть цю вправу одну хвилину, поступово збільшуючи час (що більше, то краще. Йоги можуть виконувати цю вправу упродовж однієї-трьох годин. Збільшуйте час не поспішаючи). Після шести місяців занять у вас зникне сивина і зморшки на обличчі. Йог, що практикує це протягом трьох годин, перемагає смерть. Бо посилює "вогонь" травлення. Після тривалого виконання вправи рекомендується щось з`їсти.

Вправа "Джаландхара-бандха"

Напружте гортань, міцно притиснувши підборіддя до грудей. Робіть це, видихнувши повітря та затримавши дихання. Йоги кажуть, що під час виконання цієї вправи організм виділяє "нектар", необхідний для тривалого життя.

Вправа "Уддіяна-бандха"

Випорожніть легені сильним і довгим видихом. Далі зіжміть і з силою підтягніть кишечник угору, пупок втягніть так, щоб черевна порожнина торкнулася спини високо зверху, у грудній клітці. Той, хто постійно виконує цю вправу, перемагає смерть і повертає молодість. Вправу можна робити сидячи чи стоячи.

Дотримуйтеся принципу поступовості й неспішності, тому на початку занять на кожну з них витрачайте по кілька хвилин. Йогівські вправи виконуються повільно з максимальною напруженістю.