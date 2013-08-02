Погода на вихідні

На суботу, 3 серпня, синоптики прогнозують помірне тепло і короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 3 серпня в Україні, крім більшості західних та південних областей, невеликий, у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 19-24°, на Прикарпатті - до 27°; у південній частині та на Закарпатті вночі - 14-19°, на узбережжі Криму - до 23, вдень - 25-30°.

По Київській області мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 19-24°.

У Києві мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 22-24°.

2 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях - 22-26°, в районі Одеси - 20°, в Дніпрі біля Києва - 22°.