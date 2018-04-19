Найуразливіші до бактеріальних інфекцій - дитячі колективи

Найуразливішими до бактеріальних інфекцій є організовані колективи, насамперед дитячі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний лікар Київського міського центру здоров`я Отто Стойка в ході прес-конференції «Масові отруєння: хто винен і що робити?».

За словами лікаря, цього року кількість спалахів інфекційних хвороб в Україні збільшилася.

«В основному причиною спалахів харчових інфекцій є сальмонельоз, який зразу можна й не виявити. Є носії цієї інфекції, серед них – люди, які готують їжу. Велике питання модернізації їдалень у школах, дитячих таборів… Отруєння - це проблема організації харчування і безпеки продуктів, насамперед м’ясних. Дуже важлива гігієна чистих рук», - зазначив Стойка.

Щоб уникнути отруєнь, лікар радить обов’язково термічно обробляти м’ясні та молочні продукти.

«Сальмонела гине при кип’ятінні понад 20-30 хвилин. Яйця варити не менше 20 хвилин, молоко кип’ятити. Після смаження, наприклад, котлет чи риби, треба страву ще на 20 хвилин термічно обробляти у духовій шафі. Овочі та фрукти треба ретельно мити, бажано знімати шкірку з овочів. Споживати придбані у безпечних місцях, щоб не було сумнівів у якості. Вживання тістечок з кремами уникати», - сказав Стойка.

Лікар наголосив, що пити воду слід або переварену, або бутильовану сертифіковану, але навіть якщо добра вода тривалий час стоїть на сонці, у ній можуть швидко розмножитися небезпечні бактерії.

«Перевозити у машинах, особливо м’ясо, рибу, слід у автохолодильниках чи термосумках. У багажнику температура навіть не +30, а усі +50. Вона дуже сприятлива для розмноження бактерій», - наголосив Стойка.

На думку професора кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Вадима Шипуліна, зростання кількості спалахів харчових інфекцій пов’язано з періодами сонячної активності.

«Це давно окреслили. Щодванадцять років Сонце має більшу активність. Є достатньо наукових робіт, які підтверджують, що у рік сонячної активності зростає кількість інфекційних захворювань. Не тільки харчових інфекцій, а загалом бактеріальних», - сказав Шипулін.

Він також зазначив, що смертність через інфекційні хвороби серед дорослих невисока – не більше 1%, в Україні жодного факту не зафіксовано.