Стало відомо, куди з Лаврської лікарні переведуть ВІЛ-інфікованих пацієнтів

Персонал, обладнання та пацієнтів клініки Інституту Громашевського із старого приміщення, що знаходиться на території Києво-Печерської лаври, переведуть до нового сучасного корпусу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства охорони здоров’я України.

Як йдеться в повідомленні, сьогодні, 2 серпня, журналістам провідних українських ЗМІ та представникам пацієнтських організацій продемонстрували хід будівництва нового сучасного корпусу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського. Ця клініка стане першим повноцінним інфекційним стаціонаром в Україні. Новий корпус знаходиться у парковій зоні по вул. Амосова.

«Вже наприкінці серпня цього року нова лікарня прийматиме перших хворих на ВІЛ/СНІД та вірусні гепатити. Саме туди буде переведено персонал, обладнання та пацієнтів із старого приміщення, що знаходиться на території Києво-Печерської лаври», - наголошують в МОЗ.

За словами в. о. президента Академії медичних наук України Валерія Запорожана, стан більшості приміщень діючої лікарні, яка була побудована ще 100 років тому, незадовільний та не відповідає сучасним вимогам надання якісної медичної допомоги. Клініка функціонує без очисних споруд, відсутня належна вентиляція приміщень, не дотримуються нормативи площі на одного хворого. Крім цього, будівля розташована у місці великого скупчення людей, що, враховуючи послаблений імунітет хворих на СНІД, викликає велику загрозу додаткового їх інфікування. Тому було прийнято рішення про створення першої в Україні лікарні з урахуванням сучасних стандартів роботи інфекційних клінік.

Науковець акцентував увагу, що для відкритості процесу та забезпечення прав пацієнтів, а також з метою погодження всіх питань з переселення пацієнтів клініки, розташованої на вулиці Лаврській, було підписано відповідний меморандум про співпрацю між Національною Академією медичних наук, “Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ/СНІД”, пацієнтською організацією UCAB та Києво-Печерською лаврою.

“Нова лікарня буде більшою від попередньої та матиме площу більш як 5 тисяч квадратних метрів. Вона міститиме 80 ліжко-місць, з них 44 відведені на відділення для ВІЛ-позитивних людей, інші - для лікування хворих на вірусні гепатити. Тут для кожного боксу встановлено окрему систему вентиляції, що важливо для будь-якої лікарні, особливо, для інфекційної, - повідомила директор ДП «Укрмедпроектбуд» Ірина Коваль. - Окрім боксів, також з`явиться власна пральня та центральне стерилізаційне відділення. Встановлені очисні споруди контейнерного виконання з технологією мембранного біореактора, що є найсучаснішою технологією біологічного очищення стічних вод. Також планується створення господарчого блоку, куди входитиме котельна, дезкамера та харчовий блок».

За словами керівника будівельників, новий корпус побудовано з урахуванням усіх сучасних технологій та санітарно-гігієнічних норм. Облаштовано низку боксів для інфекційних хворих, де методика роботи з ними передбачає окремі виходи на вулицю, окремі санвузли. Встановлена система лікувальних газів для усіх відділень лікарні. На підлогу покладений спеціальний медичний лінолеум, а стеля та всі інші поверхні будівлі розраховані на обробку дезінфікуючими засобами. До відкриття оновленої лікарні наприкінці серпня цього року завершиться монтаж ліфтового обладнання та будуть облаштовані паркувальні стоянки для автомобілів.

Під час оглядин корпусу присутнім повідомили, що корпус лікарні буде оснащено чотирма великими реанімаційним залами, по одному залу на кожен поверх і трьома індивідуальними палатами інтенсивної терапії. У кожному приміщенні для реанімації передбачені спеціальні підвісні консолі з медичними газами: стиснутим повітрям, вакуумом і киснем. Крім того, у конструкцію кожної консолі вбудовано силові розетки і термінали локальної комп`ютерної мережі, до яких підключається медичне обладнання: монітор стану пацієнта, інфузомати, наркозно-дихальні апарати тощо.

Така конфігурація стаціонарно встановлених консолей у реанімаційних залах та палатах інтенсивної терапії забезпечує можливість контролювати стан пацієнта не тільки з посту чергової медсестри, а й віддалено, за допомогою локальної комп`ютерної мережі. Кожне реанімаційне місце додатково обладнане системою зв`язку пацієнт-медсестра для термінового виклику медичного персоналу. У приміщенні встановлені бактерицидні лампи і бактерицидні рециркулятори, які допомагають забезпечувати відповідний санітарний статус приміщень.

Загалом на реконструкцію та добудову нової клініки, а також зовнішніх мереж комунікації та оснащення у 2013 році держава виділила 53 млн грн., повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо про те, що попри меморандум про невиселення клініки Інституту Громашевського, де серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит, із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври вивозять ліжка і обладнання, а пацієнтів стаціонару виписують. В Академії медичних наук пояснюють такі дії рішенням санстанції, що начебто перебувати у будівлі на Лаврській небезпечно для здоров’я. У самій клініці тим часом зауважують, що про стан будівлі «всі знали уже давно», і посилаються на наказ Академії медичних наук, датований 30 липня, та урядову постанову, що віддала приміщення, серед 75 інших, Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, 19 липня ц. р. настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло заявив, що хоче виселити з Лаври структури, які не мають відношення до історії Церкви. В інтерв`ю газеті «Вести» у відповідь на питання: «Як бачите розвиток Лаври в майбутньому, що збираєтеся тут відреставрувати, що хочете змінити?», настоятель сказав: «Хочу виселити структури, які не мають відношення до історії Церкви… Я хочу, щоб монастир був монастирем. Що стосується лікарні, яка розташована тут (йдеться про інфекційну лікарню, в якій, зокрема, перебувають ВІЛ-інфіковані - Авт.), то я висловив свою думку: їй тут не місце. Проте я нікого з хворих і лікарів виганяти не збираюся, їм повинні підшукати гідне приміщення».