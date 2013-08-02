Уряд затвердив порядок надання послуг соцпрацівниками

Кабінет міністрів затвердив Загальне положення про центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Нове положення замінить чинне, яке було затверджено ще в 2004 році, та сприятиме підвищенню якості надання соціальних послуг населенню, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

За словами заступника директора департаменту сім’ї та дітей Світлани Ільчук, затвердження нового положення сприятиме підвищенню якості соціальних послуг та ефективності діючої системи захисту населення від соціальних ризиків.

„На засіданні колегії Мінсоцполітики 18 липня цього року була презентована нова модель діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Вона спрямована на раннє виявлення та попередження сімейного неблагополуччя, поєднання соціальних виплат і соціальних послуг для підвищення ефективності соціальної роботи та активне залучення місцевих громад до вирішення проблем громадян”, - сказала вона.

За словами фахівця, наявність у структурі центрів соціальних служб 12 тисяч фахівців із соціальної роботи, на яких покладено завдання щодо виявлення вразливих категорій населення, забезпечення отримання адресної допомоги та соціальних послуг та інших державних соціальних гарантій, викликало необхідність чітко розмежувати повноваження центрів, як регіонального, так і районних та міських.

„Повноваження центрів, що визначаються чинним Положенням, не повною мірою забезпечують виконання завдань, які поставили перед соціальними службами Президент та уряд України. У новому Положенні за районними та міськими центрами закріплена відповідальність за якісну роботу з сім’єю у кожній окремо взятій територіальній громаді”, – сказала Ільчук.

У міністерстві зауважують, що міністр соціальної політики України Наталія Королевська неодноразово наголошувала на тому, що нова модель роботи фахівців соціальної сфери передбачає перехід від „кімнатних посадовців” до спеціалістів, які повинні працювати безпосередньо в громадах.