Варикозне розширення вен - серйозна загроза для життя

Сприяють хворобі спадковість та малорухливий спосіб життя

Варикозне розширення вен - це прогресуюча патологія судинної стінки, що супроводжується її розширенням і відкладенням тромботичних нашарувань, створенням варикозних вузлів і пристіночних тромбів, які є джерелом емболії (закупорки) судин і загрозою для життя (інфаркт, інсульт, тромбоз мезентаріальних судин).

Тромбофлебіт - це ускладнення варикозного розширення вен нижніх кінцівок.

Учені дотепер сперечаються про причини варикозу. Не останню роль грає спадкова схильність і природжена слабкість сполучної тканини, яка укріплює стінки вен. Як правило, виявляють приховану хворобу вагітність, важкі фізичні навантаження; тривале стояння на ногах сприяє її розвитку. Недаремно варикоз звуть «хворобою хірургів, продавців і перукарів». Сприяють розвитку варикозу захворювання шлунково-кишкового тракту, застійні процеси в малому тазу при ряді гінекологічних проблем, а також надмірна вага і гормональні порушення.

Підступність варикозної хвороби полягає в тому, що дуже довго вона залишається лише косметичним дефектом і не доставляє людині особливих незручностей. Поява відчуття важкості і втоми в ногах, невеликих розширених вен на гомілці (судинних «зірочок» і «сіточок») - це перший сигнал про неблагополуччя. Коли з`являються набряки, шкіра темніє і стає «лаковою», забої і порізи на ногах довго не заживають - це вже другий, тривожніший сигнал: організм вичерпав можливості справитися з хворобою самостійно і терміново потрібна допомога фахівця. Небезпечна варикозна хвороба і своїми ускладненнями. Трофічні виразки виникають через поганий відтік крові, і щонайменша травма провокує їх розповзання по всій гомілці. І це ще не вся біда. У варикозно розширених венах часто утворюються тромби, які у разі їх відриву від стінки судини з потоком крові потрапляють у легеневу артерію. Виникає так звана тромбоемболія. Це вже загроза не тільки здоров`ю, а й життю. От чому з варикозом необхідно боротися на будь-якій стадії, не чекаючи ускладнень.

Перший прояв – венозна сіточка

Хронічна варикозна хвороба або, як ще її називають, варикозне розширення вен - проблема, яку пацієнти спочатку сприймають як естетичну. Та й починається вона зазвичай із, здавалося б, косметичного дефекту - найчастіше першим проявом хвороби є так звана венозна сіточка, коли на ногах з`являються ледь помітні "узори" підшкірних вен чи судинні "зірочки". І мало хто пов`язує цю хворобу з такими буденними неприємностями, як набряки ніг наприкінці дня, відчуття тяжкості в литках і швидка стомлюваність ніг, біль після тривалого ходіння чи стояння, нічні судоми нижніх кінцівок. І даремно. Такі симптоми свідчать про те, що настав час звернутися до флеболога - фахівця, який займається лікуванням хронічної венозної недостатності. А флебологи якраз і стверджують (повіримо їхньому досвіду): що раніше ми почнемо лікуватися, то менше матимемо тяжких ускладнень і більше шансів на одужання.

Основна причина хвороби - порушення функцій клапанів вен

Хаотично рухаючись по судинах, кров спричиняє тиск на стінки вен, котрі не витримують такого випробування і починають розширюватися. Найбільше ризикують у цьому відношенні люди, які вимушені довго стояти протягом дня. Хоча неабияк впливає на розвиток хвороби спадковий чинник. Жінки (до речі, вони страждають від цієї хвороби у 5 разів частіше за чоловіків) можуть "знаходити" хворобу під час вагітності. Крім того, будь-які порушення гормонального статусу у жінок теж можуть провокувати розвиток хвороби. Велике значення відіграють і фізичні навантаження. Скажімо, піднімання тяжких речей, тісний одяг і корсети можуть збільшити внутрішньочеревний тиск, який є ще одним чинником хвороби. Зрештою, венозні клапани можуть зазнати руйнації внаслідок побутових чи спортивних травм або внаслідок закупорювання тромбом венозних судин.

Підвиди варикозу

Найстрашніше, що під маскою варикозної хвороби можуть приховуватися не лише ураження поверхневих вен (це, власне, і є варикозна хвороба), а й післятромботична хвороба, яка виникає внаслідок тромбозу глибоких вен, венозна форма ангіодисплазії (вроджене захворювання венозної системи) тощо. Флебологи вирізняють кілька підвидів причин варикозу, розібратися у яких може лише судинний хірург і не завжди - хірург загальної практики. Тим більше, що кожна з цих причин диктує свій метод лікування хвороби.

До речі, про довіру. Не варто спокушатися на обіцянки зцілити вас від варикозної хвороби за допомогою чудодійного еліксиру чи кількох уколів - це захворювання занадто складне як для такої пропозиції і потребує комплексного лікування.

Останнє досягнення діагностики - ультразвуковий сканер. У Франції ультразвукове дуплексне ангіосканування введене до державного стандарту обстеження пацієнтів із варикозною хворобою. У нашій країні, на жаль, таким сучасним обладнанням можуть похвалитися лише спеціалізовані клініки. Тому і звертатися з приводу варикозного захворювання (як на консультацію, так і з приводу лікування) слід у спеціалізовані заклади, де володіють не лише найсучаснішими діагностичними можливостями, а й найновішими методиками лікування.

Операція, яка не залишає шрамів

Найсучасніші хірургічні методи лікування варикозного розширення вен сьогодні застосовують у Інституті клінічної хірургії і трансплантології АМН України. Серед них - унікальні методики мініфлебектомії, які здійснюються у поєднанні з методом склеротерапії і завдають щонайменшого косметичного дефекту. Жінка завжди залишається жінкою вона ладна жертвувати багато чим заради краси. Звернутися до лікаря їх змушує передусім неестетичний вигляд уражених варикозом ніг, потреба ховати їх під одягом. Та й на операцію пацієнтки не дуже погоджуються - мовляв, чи не однаково чого соромитися - "розмальованих" венами чи "прикрашених" післяопераційними рубцями ніг. Тому така мініінвазивна методика пропонує жінкам оптимальний вихід - і хвороби позбутися, і не залишити по собі жодного косметичного сліду. От лише не варто гаяти часу, щоб не задавнити хворобу до тієї стадії, коли щадні методи виявляться безсилими. На жаль, до нашого відділення приходять хворі, більшість з яких вже не "вписується" в існуючу на сьогодні систему класифікації варикозної хвороби. Приміром, трапляються випадки, коли розміри трофічної виразки перебільшують площу 1000 см, і досягаються подібні рекорди не за рік-два, а за десятки років недбалого до себе ставлення чи неправильного лікування. Сучасні методики хірургічного лікування у поєднанні з консервативними методами дають змогу допомогти і таким пацієнтам. Але на це потрібен і час, і копітка робота хірургів. Хворі задоволені результатами і шкодують про одне: що зволікали із своєчасним лікуванням.

На жаль, серед пацієнтів нашого відділення чимало з незадовільними результатами склеротерапії (не тому, що метод себе не виправдовує, а тому, що був застосований невчасно чи не за показаннями). Немало пацієнтів із рецидивами варикозної хвороби після операцій, здійснених не у спеціалізованих закладах. Іноді після непрофесійного хірургічного втручання з`являється вторинний лімфатичний набряк кінцівки (одна біда не краща за іншу) або й не зникає основна причина захворювання (приміром, трофічна виразка).

Висновок один - до переліку жертв, яких потребує краса, не варто включати здоров`я. І довірити його слід тільки висококваліфікованим фахівцям.

Для досягнення успіху в лікуванні потрібно впливати на основні механізми розвитку хвороби: укріплювати стінку судини, покращувати властивості реологій крові і стан внутрішньої стінки судин. Безумовно, ефект лікування залежить від стадії хвороби, на якій воно почато. Лікувально-реабілітаційна програма суміщає фізіотерапевтичне лікування і медикаментозну корекцію.

Бiоптрон і лазеротерапія в місцях розширених вен для поліпшення трофічних процесів у судинах і навколишніх тканинах.

Мікрохвильова резонансна терапія за заданою схемою має протизапальну, судинорозширювальну дію.

Гідромасаж із аромотерапією має м`яку протизапальну дію, знімає початкові прояви трофічних розладів - сверблячка, роздратування, гіпергідроз стоп, або, навпаки, їх надмірну сухість.

Особлива роль у лікуванні варикозного розширення вен відведена лікуванню секретом медичної п`явки Не дивлячись на свою давність, цей метод достатньо ефективний, особливо в комплексі з медикаментозною корекцією. Гірудин має виражену тромболітичну дію, секрет активізує регенеративні процеси внутрішньої стінки судини, робить її поверхню більш гладкою, що протидіє виникненню тромботичних нашарувань. Схема постановки п`явок розробляється індивідуально, враховуючи стан розширених вен і навколишніх тканин.

Профілактичні дії зарадять подолати прояви варикозу Якщо, через професію, ви увесь день проводите на ногах, не забувайте періодично виконувати кілька нескладних, але дієвих вправ:

- встаньте навшпиньки і постійте так кілька секунд;

- зміщайте вагу з п`ятки на пальці, із зовнішнього боку стоп на внутрішню і навпаки (30 разів);

- виконайте 7-10 легких стрибків навшпиньки;

- поставте праву ступню на ліву і підніміть якомога вище ліву, потім праву ногу.

Головку часнику подрібнити і залити склянкою крутого окропу. Охолодженою кашкою натирайте набряклі місця, через 30 хвилин змити прохолодною водою.

Ляжте на спину (на диван або на підлогу), підніміть ноги, можна хрест-навхрест, на 10 хв. Сила тяжіння сприяє зворотному потоку крові – від ніг до серця. В результаті цього значно зменшується навантаження на вени, зникають набряки.

Запам’ятайте

Не сидіть довго, відмовтесь від звички класти "ногу на ногу".

Під час сну підніміть ніжний кінець ліжка на 10-15 см.

Не носіть високі підбори

Не піднімайте важке

Не приймайте гарячі ванни

Не "печіться" на сонці

Випивайте у день приблизно 1.5 літра води.

У темношкірих людей варикозу не буває

Запущений варикоз загрожує важкими ускладненнями. При словах «варикозне розширення вен» більшість уявляють собі ноги з венами, що виступають. Через те, що судини втрачають здатність скорочуватися, у тканинах внаслідок кисневого голодування порушуються обмінні процеси, виникають виразки, екзема, дерматити (зазвичай у нижній третині гомілки). Шкіра стає холодною, тканини набувають синюшного відтінку. І якщо вчасно не зарадити цій ситуації, утворюються трофічні виразки, позбавитися яких дуже важко.

Як це відбувається

1. Кров, яка піднімається від нижніх кінцівок до серця, рухається «під гору». Спеціальні заслінки в кровоносних судинах регулюють рух крові в одному напрямі.

2. Якщо клапани в судинах функціонують нормально, тік крові йде вільно. Проблеми з`являються, коли заслінки перестають справлятися зі своєю роботою. Тоді вони не закриваються, і кров, замість того, щоб підніматися вгору – у напрямку серця, застоюється у венах. Тиск у венах зростає.

3. Підвищений тиск «проштовхує» кров із глибоких товстих вен у систему тонких, які розташовані ближче до поверхні тіла. Надлишок крові розтягує стінки судин і руйнує їх. Розтягнуті судини просвічуються через шкіру – утворюється так звана павутина, або судинна сіточка.

4. Руйнування венозних стінок прогресує. Ослаблені судини щоразу видніше на шкірі. Тонкі вени стають синіми і товщають, утворюють вузлики. Окрім тонкої судинної сіточки, на ногах з`являються помітно вузли, що випирають.

Група ризику

1. Приналежність до білої раси. Дивно, але у темношкірих варикозу не буває!

2. Жіноча стать. Жінки страждають на варикозне розширення вен у 5 разів частіше, ніж чоловіки.

3. Вагітність.

4. Різні гормональні порушення.

5. Брак руху, багатогодинне сидіння на робочому місці. Звичка сидіти, закинувши ногу на ногу.

6. “Варикознонебезпечні” професії: бармен, перукар, хірург. Довго стояти і сидіти шкідливо для ніг.

7. Обтягуючі брюки і тугі поясочки утрудняють кровотік. Небезпечна і любов до високих каблуків.

8. Надмірна вага.

9. Захоплення дієтами, що бідні на клітковину.

10. Схильність до запорів.

11. Куріння і зловживання алкоголем.

Займайтеся спеціальною гімнастикою. Всім відомі вправи «берізка», «велосипед» ефективно запобігають варикозу. Робіть їх вранці, прямо в ліжку. Вставши, виконайте 10 присідань або просто енергійно танцюйте під улюблену музику.

У вас вроджена схильність до розширення вен?

1. Всі, які тільки можливо, домашні роботи виконуйте сидячи, прямі ноги покладіть на стілець або табуретку.

2. Щоденно відпочивайте лежачи 15-20 хвилин, поклавши ноги на подушку, валок. У такому положенні дивіться телевізор, читайте.

3. Під час сну ноги також повинні бути на підвищенні.

4. Відмовтеся від сонячних ванн і соляріїв - ультрафіолетові промені знижують еластичність тканин.

5. Забудьте про гарячу ванну, контрастний душ, сауну - все це активізує кровообіг.

6. Не носіть панчіх, вузьких штанів, тісного взуття - вони стискують вени ніг, порушують циркуляцію крові.

7. Обливайте ноги прохолодною водою. Несильним струменем із шланга "пройдіться" від пальців до п`ят, після цього вгору по гомілці до колінної впадини спочатку по одній нозі, потім - по другій. Так само пройдіться струменем по передній частині ноги - від пальців до коліна.

8. Дуже корисно ходити по воді, високо піднімаючи ноги. Взимку можна "потоптатися" у ванні, наповнивши її ледь теплою водою.

9. Завжди носіть колготки таких моделей, які фіксують судини, знижують навантаження на вени.

10. Щоденно змащуйте гомілки та стопи спеціальними засобами, що зміцнюють тканини, підвищують тонус вен і їх опірність до несприятливих умов. Які саме вам підібрати - порадьтеся з лікарем.

Лариса МЕЛЬНИК, лікар-флеболог