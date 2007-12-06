Харківські лікарі місяць борються за життя малюка масою тіла 550 г

Термін «боротьба за виживання» вмить втрачає пафосність, коли бачиш дитину масою тіла трохи більше ніж півкілограма. Вибачте за цинізм, але стільки, наприклад, важить звичайний буханець хліба. Хлопчикові, за життя якого зараз борються лікарі, вчора виповнився місяць. Він народився на два місяці раніше строку. Прогнозів медики не дають жодних. Випадок унікальний, кажуть лікарі. Принаймні, в Харкові малюки з такою вагою, на жаль, не виживали. Поки що дитина дихає за допомогою спеціального апарату, і стан її стабільний.

Ольга Каратай, лікар міського клінічного пологового будинку з неонатологічним стаціонаром, розповідає історії немовлят майже зі сльозами на очах – від образи: «Ми їх виходжуємо, вони у нас знаходяться до трьох місяців максимум. Коли новонароджені набирають масу, ми їх зобов`язані переводити під нагляд в інші медустанови, де вони часто гинуть. У три, чотири, п`ять місяців. Ось одного малюка ми виходили, зробили нейрохірургічну операцію, вилікували гідроцефалію, проте він помер. Це так образливо. У 4,5 місяця, уявляєте! А інший малюк у нас після трьох місяців на апараті штучної вентиляції легенів важив 800 г. Перевели його у відділення за віком. Він і масу набрав, але все одно помер від бронхолегеневої дисплазії...»

Маса до кілограма – це майже гарантія проблем із зором і слухом, пояснюють лікарі. Дитині, окрім дорогого лікування, часто потрібні операції. На матеріальне забезпечення в цьому відділенні не скаржаться, кажуть, є і медикаменти, і апаратура. За рік врятувати вдалося п`ять малюків із 21. У відсотках це можна назвати успіхом (минулого року було значно менше). У абсолютних цифрах це як мінімум 16 особистих трагедій.

Недоношені діти якщо і виживають, то часто вимагають постійного індивідуального лікування. І якщо неонатологічний центр готовий зберігати життя таким малюкам, то їх здоров`я надалі знаходиться під великим питанням.

У жіночій консультації пологового будинку вважають, що вітчизняна медицина повинна брати на озброєння зовсім інші європейські норми. Опускати вагову планку для недоношених малюків – не вихід. У багатьох країнах вагітність до 12 тижнів ніхто не зберігає, говорить Валентина Коноваленко, завідувач консультативної поліклініки міського клінічного пологового будинку. І якщо виникає кровотеча, то хай буде. Це ніби інструмент природного відбору.

«Питання дуже складне, його можна порівняти з проблемою евтаназії, – признається вже на виході з будівлі неонатології батько одного з малюків. – Шансів, що з дитини виросте здорова людина, дуже мало. Але медики кажуть, що вони все одно є».

Лікар акуратно настроює температуру в кювезі із півкілограмовим малюком. Не менше 28 градусів, це важливо. У палаті говорять тихо, навіть медсестри шепочуться. Будь-який подразник болісний для немовляти.

«Він виросте великим композитором, футболістом або математиком», – мріє лікар. Напевно, тільки тоді всі зможуть переконатися в справедливості закону.

"24"