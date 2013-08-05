На цьому тижні в Україні буде +37

На найближчому тижні в Україні очкується спекотна погода без істотних опадів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

“Цей тиждень буде досить спекотним, без істотних опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого в ці дні знаходитиметься над територією України”, - сказав він.

Прокопенко наголосив, що з 10 серпня на західну територію України прийде атмосферний фронт, що призведе до зниження температури до 24-29 градусів, в той час як на сьогодні у західних областях денна температура становить 31-33 градуси. У зв’язку з цим у західних областях з 10 серпня очікуються грозові дощі, шквали та град.

Сьогодні, 5 серпня, короткочасні дощі, грози та град очікується на лівобережній Україні та в Криму.

6-7 серпня дощі та грози очікуються на заході та в Криму. На решті території України - без опадів.

Температура повітря по Україні вночі ставитиме 14-20 градусів, у південних областях та на Закарпатті - 18-24. Вдень - 25-30 градусів, на Закарпатті - до 35.

У наступні дні тижня в Україні також очікується спекотна погода, на Правобережжі місцями до 35-37 градусів.

У період 11-15 серпня також очікується тепла погода, місцями спекотна.

Прокопенко наголосив, що, за попередніми розрахунками, суттєві зміни у погоді можливі з 17 серпня, що обумовлено приходом з північного заходу Європи вологого повітря.

За його словами, у Києві на цьому тижні збережеться суха та спекотна погода, вночі очікується 16-20 градусів, вдень - 30-33.

Прокопенко також наголосив, що в столиці можливе наближення температурних показників до рекордних.