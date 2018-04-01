Чим небезпечні зимові поїздки у спекотні країни

Що ближче час снігопадів і лютих морозів, то сильніше хочеться втекти від цієї зимової "краси" в теплі краї. І лише уперті медики твердять, що зимовий відпочинок у спекотних країнах може принести не лише задоволення та яскраві враження, але і чималу шкоду здоров`ю. Чим корисний зимовий відпочинок на південних курортах? Саме взимку в більшості жарких країн починається оксамитовий сезон. Чи то Єгипет, чи Таїланд. Клімат у цей час стає найбільш комфортним. А мешканцям Півночі, що постійно відчувають нестачу сонячного світла, виїзд у теплі краї просто необхідний.

Зміна обстановки – ще і кращий спосіб впоратися із сезонною нудьгою. Напевно, всім знайомі занепад сил, апатія, сонливість, швидка стомлюваність – передвісники зими. І саме подорож в одну із південних країн взимку – найвдаліше рішення.

Завдяки такому "контрастному" відпочинку, заряджаються здоров’ям люди, що мають проблеми з підвищеною функцією щитоподібної залози, легенями і ті, кому протипоказана спека і сухе повітря, властиві клімату екзотичних країн у літній період. А свіже повітря, насичене частинками мінеральних солей, зміцнює дихальну систему, благотворно впливає на здоров`я літніх людей.

Ну, а про те, що під сонячними променями поганий настрій і стреси відходять самі собою, і нагадувати зайвий раз не варто. Сонце, свіже повітря, ласкаве море швидко допоможуть вам забути повсякденні турботи, піднімуть настрій і відновлять душевну рівновагу. А всілякі тури, круїзи, екскурсії і інші курортні розваги принесуть багато позитивних емоцій, яких нам іноді так не вистачає у звичайному житті.

Але є в такому відпочинку і свої негативний бік. Уперті медики твердять, що такі контрасти можуть принести не тільки задоволення і яскраві враження, але і чималу шкоду здоров`ю.

Чим небезпечний "контрастний" відпочинок? Плануючи поїздку, ми, зазвичай, не зважаємо на важливі нюанси, які можуть звести всі плюси подорожі нанівець. Ми забуваємо, що наш організм налаштований на певні кліматичні умови, різка зміна яких може нашкодити здоров`ю. Найхворобливіше наш організм реагує на зміну клімату взимку – саме тоді, коли ми втомлюємося дивитися на похмуре зимове небо і брудні замети, і опиняємося на золотих пляжах Єгипту або Марокко. І тут починаємо дивуватися, чому раптом звалюємося від хвороб просто у розпал казкового відпочинку.

Необхідно враховувати, що при переході із зими на літо нашому організму потрібно достатньо часу, щоб настроїтися на новий лад - адже наш "внутрішній годинник" ще йде по-старому! Особливо це актуально для мандрівників, що страждають на серцево-судинні захворювання, порушення діяльності нервової системи, а також для астматиків.

На сонячному березі нам загрожує надлишок ультрафіолетових променів, що може спровокувати виникнення різних шкірних захворювань, алергічних реакцій, а також може бути небезпечний для гіпотоніків і гіпертоніків.

Крім того, якщо вас турбує ваша зовнішність, будьте готові до того, що активне "чуже" сонце може висушити і обвітрити шкіру. Або ж, навпаки, вона страждатиме від надмірної пітливості.

Не варто також забувати про ті сюрпризи, які може нам піднести різкий перехід з нашої "зимової" вуглеводної дієти на екзотичний стіл. Організму доведеться в терміновому порядку мобілізуватися для переходу на новий тип обміну речовин, а, крім того, "чужа" вода, незвичний склад продуктів і екзотичні поєднання страв можуть застати нашу травну систему зненацька.

Потрібно також враховувати, що і процес зворотної акліматизації після повернення з літа в зиму може виявитися хворобливим. Якщо ігнорувати це, можуть з`явитися депресія, занепад сил, погіршення апетиту, простуда. І все задоволення від відпустки виявиться даремне.

У зв`язку з цим лікарі радять, плануючи зимовий відпочинок, "порадитися" не тільки з власними бажаннями, але і зі здоров`ям. Якщо воно в порядку, то їдьте сміливо – ваш організм акліматизується швидко і безболісно.

Якщо ж організм ослаблений хворобою або чимось іншим, то пристосуватися до "чужих" умов буде важко. І краще в цьому випадку провести зимову відпустку в більш традиційних умовах – наприклад, заряджати бадьорістю і здоров`ям на гірськолижному курорті в Болгарії або Андоррі.

Pravda.ru