Інваліди з вадами слуху успішно виступили на Дефлімпійських іграх

Прем’єр-міністр України Микола Азаров привітав спортсменів-інвалідів з вадами слуху з успішним виступом на ХХІІ літніх Дефлімпійських іграх, які проходили у Софії (Болгарія) 25 липня – 4 серпня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Національна дефлімпійська збірна команда України у складі 191 спортсмена гідно представила Україну на ХХІІ літніх Дефлімпійських іграх та продемонструвала результати найвищого рівня, склавши гідну конкуренцію збірним країн - лідерам дефлімпійського руху. ХХІІ літні Дефлімпійські ігри в Софії були найуспішнішими за всю історію участі українських спортсменів у Дефлімпійських іграх, адже українські спортсмени здобули рекордну кількість медалей. За кожною з них – величезні зусилля, сила духу, непереборне бажання самореалізуватись, досягати вершин наперекір всім випробуванням долі. Своїми спортивними досягненнями Ви вкотре підтвердили здатність українців до перемоги, попри всілякі труднощі та перепони», - наголосив Азаров.

Прем’єр-міністр побажав спортсменам і тренерам міцного здоров’я, успіхів у житті, волі до перемоги та нових спортивних досягнень.

Як повідомляв УНІАН, українська збірна на літніх Дефлімпійських іграх у Софії завоювала 88 медалей: 21 золоту, 30 срібних та 37 бронзових, та посіла другу позицію у неофіційному медальному заліку.