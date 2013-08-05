Сонячні окуляри - обов'язкові для міського мешканця

Лікар-офтальмолог, к.м.н., співробітник очного центру "Схід-Прозріння" Кирило Золоторевський розповідає, наскільки сприятливе життя в місті щодо здоров`я очей.

"Не секрет, що з початком теплого сезону екологічна обстановка в місті кардинально змінюється. І змінюється не в кращий бік. Високі температури переживаються тут важче. У місті стає душно, спекотно, пильно.

У такій ситуації досить просто заробити подразнення очей різного ступеня тяжкості. Наприклад, можливе запалення слизової оболонки ока (кон`юнктиви). Сюди нерідко приєднується алергічна реакція (з частками пилу можуть переміщатися і алергени, які викличуть почервоніння, свербіж). Також не виключені й чисто механічні ушкодження грубими частинками пилу.

Рекомендації прості: слід уникати прямого контакту очей з пилом і пухом. У зв`язку з цим реально можуть допомогти сонячні окуляри. Вони захистять також від вітру і сонячних променів. Якщо є неприємне відчуття в очах, промийте їх спеціальним засобом або чистою водою. Руки при цьому теж повинні бути чистими ".