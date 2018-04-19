У Харкові туберкульоз виявлятимуть за два дні

У Харківському обласному протитуберкульозному диспансері №1 відбулось урочисте відкриття відділу молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу в бактеріологічній лабораторії. Сучасне лабораторне діагностичне обладнання (шафи біологічної безпеки, центрифуги, автоклави, термостати, морозильні камери тощо) і витратні матеріали на загальну суму 4,5 млн. грн. закуплені та поставлені фондом Ріната Ахметова для підвищення якості діагностики туберкульозу в Харківській області в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

«На базі Харківського обласного протитуберкульозного диспансеру організована перша в Україні молекулярно-генетична лабораторія, яка дозволить істотно скоротити час діагностики туберкульозу з 3-х місяців до 2-х днів. В результаті пацієнт в найкоротші терміни може отримати 99,98% точні результати дослідження зі спектром лікарської чутливості до всіх протитуберкульозних препаратів інегайно почати лікування за правильною схемою, що є запорукою успішного лікування від такого важкого захворювання як мультирезистентний туберкульоз», – зазначив Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Завдяки автоматизації надсучасних аналізаторів пропускна здатність лабораторії становить 96 зразків (пацієнтів) на день, що говорить про доступність експрес-методики для всіх пацієнтів, кому необхідна діагностика. Тобто 95% пацієнтів з моменту відкриття лабораторії зможуть отримувати точний діагноз на лікарсько-стійкий туберкульоз протягом 2-х днів.

Автоматизація лабораторної діагностики туберкульозу не тільки підвищує точність і скорочує час діагностики, а й мінімізує ризик захворюваності серед лабораторного персоналу, що істотно підвищує престижність даної професії. Використання сучасних методик і обладнання дозволяє знизити ризик захворюваності серед лабораторного персоналу до 0%, тому що виключає роботу з інфекційним матеріалом, персонал працює безпосередньо з ДНК.

Відкриття сучасного діагностичного відділення в Харківському обласному протитуберкульозному диспансері №1 стало можливим завдяки ефективному державно-приватному партнерству між Харківською обласною держадміністрацією і фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Саме тому область стала піонером із впровадження кращих світових стандартів і практик з лабораторної діагностики.





В рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» до кінця року планується офіційне відкриття в Україні ще однієї ПЛР лабораторії (виконує молекулярно-генетичну діагностику туберкульозу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції) у Миколаївській області. Після успішного пілотування планується розширення організації ПЛР лабораторій та міжнародних стандартів діагностики туберкульозу в інші регіони України.