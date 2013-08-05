Діти-сироти в Україні не можуть отримати аліментів

В Україні на сьогодні не виконано майже 700 тис. проваджень про стягнення аліментів на користь дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України з посиланням на начальника Головного управління захисту прав і свобод дітей ГПУ Володимира Вишинського.

За його словами, Генеральною прокуратурою у зв’язку з цим внесено подання міністру юстиції України.

Зокрема, як зазначив Вишинський, «проаналізувавши судову практику та стан виконання судових рішень, постановлених на користь дітей, ми приходимо до висновку, що проблема стягнення аліментів є однією із найгостріших на сьогодні».

За його словами, про це свідчать і дані Державної виконавчої служби України, за якими упродовж останніх п`яти років пред`явлено до виконання більше 1 млн судових рішень з цих питань, з яких виконано 165 тисяч.

Також Вишинський наголосив на тому, що особливо гостро ця проблема стосується дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Вдумайтесь, на даний час не виконаними залишаються близько 700 тисяч проваджень про стягнення аліментів на користь дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, минулих років. Більшість цих дітей вже давно досягли повноліття так і не дочекавшись належних їм коштів», - підкреслив він.

Як засвідчила проведена Генпрокуратурою перевірка, сказав Вишинський, Державною виконавчою службою України та її органами на місцях не вживається дієвих заходів щодо примусового виконання рішень судів, встановлення місцезнаходження боржників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За його словами, через неналежну підготовку матеріалів, переданих до органів внутрішніх справ, більшість осіб, які ухиляються від сплати аліментів, уникли кримінальної відповідальності. Зокрема, упродовж 2013 року державними виконавцями направлено 6,5 тис. таких подань, за якими органами міліції розпочато тільки 972 кримінальні провадження, поінформував представник ГПУ.