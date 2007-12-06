Бавовняна білизна небезпечна для шкіри людини

Більшості людей доступнішою і звичнішою є бавовняна постільна білизна. Проте, останні дослідження вчених показали, що ліжко з бавовни завдає шкоди людській шкірі. Експерти радять не скупитися і замінити звичайну білизну на атласне або шовкове. На їхню думку, така заміна допоможе зберегти молодість шкіри.

Зокрема, дерматолог з Америки доктор Денніс Гросс дотримується думки, що бавовняні наволочки поступово викликають старіння шкіри обличчя і призводять до ранніх зморшок. Учений пояснює це тим, що під час сну людина створює тиск на подушку, тим самим травмуючи шкіру. А якщо наволочка ще з бавовни, то висновок багато в чому підсилюється, оскільки відбувається тертя між поверхнею подушки і шкірою обличчя. Також старіння шкіри виникає через втрату колагену, який вбирається під час сну в наволочку. А саме ця речовина відповідає за молодість шкіри.

"Постійний тиск на подушку призводить до травм шкіри, а це ще й підсилюється тертям об бавовняну наволочку, – відзначив доктор. – Це може призвести до появи зморшок, оскільки шкіра з часом втрачає колаген, що відповідає за еластичність. Шовк же, крім всього іншого, гірше вбирає рідини, тобто шкіра залишається зволоженою під час сну".

Проте з доктором Гроссом згодні далеко не всі дерматологи. Вони стверджують, що науково не доведено, що бавовняна білизна шкідлива для людини. Також скептики рекомендують ученому звернути увагу на більш глобальні проблеми, і не витрачати час на такі дрібниці.

"Набагато корисніше кинути палити і скоротити перебування на сонці", – таку заяву зробила член Британської асоціації дерматологів доктор Шерназ Уолтон, відреагувавши на слова доктора Гросса. Таким чином, потрібний комплексний підхід, щоб зберегти молодість та еластичність шкіри.

Виявляється, не тільки бавовняна білизна шкодить під час сну. Раніше вчені встановили, що спати при включеному світлі досить небезпечно, особливо для дітей. Якщо дитина просить батьків залишити включене світло на ніч, дорослі у жодному випадку не повинні слухати прохання дітей.

Учені встановили, що головна небезпека сну при світлі полягає в так званих "годинних генах". Саме вони регулюють процеси неспання і сну. Таким чином, якщо дитину привчати спати при включеному світлі, в її генах відбудеться збій.

Для доказу цієї теорії дослідникам довелося провести низку експериментів на мишах. Декілька гризунів спали з включеним світлом, а останні при повній темноті. Ті миші, які спали при світлі, стали більш неспокійними, у них з`явився розлад сну. До того ж у них не було чіткого циклу. Вони засинали і прокидалися в різний час. А гризуни, що засинали в темноті, не мали збоїв у циклі неспання і сну.

utro.ua