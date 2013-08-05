Завтра в Криму - дощі та грози
15:03, 05 серпня 2013Країна
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Температура води у Чорному морі 19-24°
Завтра вдень у східних областях України, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях та у Криму очікуються короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни 28-33°, на Закарпатті 35-37°.
У Києві та області у вівторок - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°,у Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 19-24° (в районі Євпаторії 14°), в Азовському морі 22-25°; у Дніпрі біля Києва 21°.
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