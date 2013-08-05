МЗС скасовує застереження щодо відвідання Бразилії

МЗС України скасовує попередні застереження щодо відвідання громадянами України центральних районів міст Бразиліа, Сан-Паулу, Белу Орізонте, Віторіа, Рібейран-Прету, Ріо-де-Жанейро з огляду на зниження інтенсивності акцій протесту та поступову стабілізацію безпекової ситуації у Бразилії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Водночас, залишаються актуальними рекомендації щодо необхідності уникати участі в акціях протесту, демонстраціях чи інших масових заходах, які відбуваються на території цієї країни, а також проявляти пильність та обережність і планувати програму свого перебування з урахуванням можливих перебоїв у роботі транспортної та банківської інфраструктур через ймовірні страйки.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід звертатися до Посольства України у Федеративній Республіці Бразилія за номерами телефонів: (00 5561) 3365 1457; (00 5561) 3365 3940, або до Генерального консульства України у Сан-Паулу: (00 5511) 4371 94 50.

Також в МЗС функціонує цілодобова гаряча лінія: +38 044 238 16 57.