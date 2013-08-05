«Центр серця» не матиме проблем з фінансуванням - Арбузов

Перший віце-прем`єр-міністр Сергій Арбузов пообіцяв підтримку вітчизняним кардіохірургам, які працюють у столичному «Центрі серця», і запевнив, що ця унікальна установа не матиме проблем з фінансуванням.

Про це він заявив під час візиту до київського міського «Центру серця», де ознайомився з роботою клінічної лікарні, а також поспілкувався з її керівництвом, персоналом та пацієнтами, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

Зокрема, Арбузов відвідав відділення реанімації та відділення лікування вроджених вад дітей, де поговорив з батьками новонародженої дівчинки з Чернівецької області - місцеві лікарі давали лише 1% зі ста, що вона виживе. Однак унікальна операція, проведена фахівцями «Центру серця», дає можливість дитині жити повноцінним життям, зазначається в повідомленні.

Директор «Центру серця» Борис Тодоров, розповідаючи про роботу установи, попросив Арбузова посприяти ухваленню змін до бюджету, щоб держава виділила кошти, необхідні для роботи Центру. Особливо актуальне це питання зараз, коли Центр переходить із підпорядкування Київської міської адміністрації у підпорядкування уряду, зазначив він.

У свою чергу Арбузов пообіцяв усіляку підтримку «Центру серця».

«Я впевнено заявляю, що ви не будете мати потребу у фінансуванні. Ми знайдемо можливість профінансувати Центр і цього року, і в наступному - в повному обсязі. Ми виконаємо свої обіцянки в надії, що ви зможете врятувати ще не одне життя», - заявив Арбузов.

Як повідомлялося, Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця» була створена і введена в експлуатацію 21 грудня 2007 року. З квітня 2008 року Центр надає весь спектр кардіохірургічної допомоги як дітям, так і дорослим не тільки Києва і всіх регіонів України, але й іноземцям. Важливо, що частка пацієнтів з регіонів України становить більше 65%.

Щорічно в Центрі виконується близько 4 тис. операцій. З них - 270 складних операцій з штучним кровообігом у дітей з різними вродженими вадами серця. Потенціал дитячого відділення може становити до 600 операцій у дітей молодшого віку. Крім того, консультативно-діагностичні поліклінічні відділення щорічно надають допомогу 15 тисячам хворих кардіологічного профілю.