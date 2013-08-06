Чи допоможуть акцизи на алкоголь добудувати «Охматдит»

Народні депутати Андрій Сєнченко, Сергій Терьохін (обидва – фракція «Батьківщина») і Михайло Опанащенко (фракція Партії регіонів) пропонують Верховній Раді з 1 січня 2014 року підвищити акцизну ставку на пиво, вина, слабкоалкогольні напої і сигарети, а з 1 січня 2016 року щороку направляти не менш як 5,8 млн. грн, виручених від підвищення акцизів, на добудову дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та інших дитячих установ охорони здоров`я і спортивного розвитку.

Пропоновані зміни містяться у внесених ними законопроектах «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України для збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних програм, зокрема добудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та інших дитячих установ охорони здоров`я і спортивного розвитку» (№3043, зареєстрований 1 серпня 2013 року); «Про внесення змін до Податкового кодексу України для збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних програм, зокрема добудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та інших дитячих установ охорони здоров`я і спортивного розвитку (№3044, зареєстрований 1 серпня 2013 року); «Про внесення змін до розділу IV "Заключні та перехідні положення" Бюджетного кодексу України для збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних програм, зокрема добудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та інших дитячих установ охорони здоров`я і спортивного розвитку» (№3045, зареєстрований 1 серпня 2013 року).

Згідно із законопроектом №3044, акциз на пиво з вмістом спирту не більш як 8,5% пропонується підвищити до 0,91 грн/л з 0,87 грн/л, на пиво з вмістом алкоголю більш як 8,5% встановити на рівні 80 грн за літр 100% спирту. Акцизну ставку для зброджених напоїв (сидр, пері тощо) депутати пропонують підвищити до 80 грн/л 100% спирту з 49,49 грн/л 100% спирту. Аналогічну ставку пропонується встановити для слабкоалкогольних напоїв з вмістом етанолу від 8,5%.

Зазначений законопроект також допускає підвищення акцизу для натуральних вин, окрім кріплених, до 0,15 грн/л з 0,01 грн/л, а для натуральних кріплених вин – до 2,89 грн/л з 2,51 грн/л. Акцизний збір для ігристих вин пропонується підвищити до 4,03 грн/л з 3,65 грн/л. При цьому депутати пропонують запровадити спеціальний акциз для ігристих вин, у назві яких є слово «Champagne», і встановити його на рівні 45 грн/л. Пропонується також підвищити акциз для вермутів та інших виноградних вин до 2,89 грн/л з 2,51 грн/л. Передбачено підвищення акцизу і на етиловий спирт – до 53,18 грн/л 100% спирту з 49,49 грн/л.

Щодо тютюну, то депутати хочуть підвищити акцизну ставку на 1 кг тютюнової сировини і тютюнових відходів до 228,04 грн/кг з 217,6 грн/кг, на 1 кг сигар і сигарил – до 235 грн з 217,6 грн. Підвищення акцизу на сигарети без фільтру передбачено до 88,32 грн з 72,70 грн за 1 тис. шт, а на сигарети з фільтром – до 188,61 з 162,6 грн за 1 тис. шт. Пропонується також підвищити акциз на тютюн і замінники тютюну – до 228,04 грн/кг з 217,6 грн/кг.

Крім того, в пакеті законопроектів депутати прописали значне підвищення штрафів за незаконне виробництво підакцизних товарів, виробництво і придбання самогону, зберігання і транспортування алкогольних і тютюнових виробів без акцизних марок тощо. Як повідомляв УНІАН, 1 липня у Верховній Раді було зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується збільшити ставки акцизного збору на пиво, вина, напої бродіння, тютюнові вироби, а також збори на ряд товарів, включаючи транспортні засоби.

У порівняльній таблиці до законопроекту, зокрема, йдеться, що ставки акцизу на солодове пиво необхідно підвищити до 0,91 грн за літр з 0,87 грн за літр, на кріплені вина – до 2,63 грн за літр з 2,51 грн за літр, на ігристі вина – до 3,83 грн за літр з 3,65 грн за літр.

Ставку акцизу на літр 100% етилового спирту пропонується збільшити до 51,87 грн з 49,49 грн.

Ставу акцизу на тютюнову сировину пропонується збільшити до 228,04 грн/кг з 217,60 грн/кг. Ставку акцизу для сигарет без фільтру пропонується збільшити до 81,22 грн за 1000 штук з 72,70 грн, для сигарет з фільтром - до 181,51 грн за 1000 штук з 162,60 грн.

У пояснювальній записці до законопроекту роз`яснюється, що нові ставки акцизного податку і збору розраховані з урахуванням прогнозного показника зростання споживчих цін і цін виробників.