ГПУ виявила порушення при використанні майна санаторіїв

Генеральна прокуратура виявила численні правопорушення при використанні державного майна санаторно-курортного та оздоровчого призначення.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, за словами старшого прокурора управління захисту інтересів держави ГПУ Олександра Лахвацького, під час перевірок було встановлено неналежне ведення уповноваженими органами державного обліку цих об`єктів, земель, на яких вони розташовані, та невжиття заходів щодо впорядкування земельно-кадастрової документації з цих питань.

«Так, Фондом державного майна України не забезпечено контроль за ефективним використанням, збереженням зазначеного державного майна. Підтвердженням моїх слів є той факт, що із 130 об`єктів, що знаходяться в його управлінні, кожен сьомий - зруйнований або відсутній, кожен п`ятий - не використовується або використовується не за призначенням», - сказав він.

Крім цього, додав прокурор, фонд неналежно веде Єдиний реєстр об`єктів державної власності (оздоровчого призначення), не контролює роботу регіональних відділень, бездіяльність яких сприяє незаконним оборудкам з нерухомістю та протиправному використанню державного майна.

«Наприклад, службовими особами районного відділу ФДМ України у Черкаській області при затвердженні розміру державної частки в майні черкаського обласного санаторію «Світанок» не враховано державне майно вартістю 1,4 млн грн, внаслідок чого воно незаконно перейшло у власність приватних осіб. За даним фактом Черкаським екологічним прокурором розпочато кримінальне провадження», - сказав він.

За інформацією Лахвацького, дії кримінального характеру вчиняються також безпосередньо посадовцями ФДМУ. «Зокрема, його службовими особами, без проведення належного рецензування, затверджено висновок щодо оцінки приміщень Українського державного центру туризму та краєзнавства у місті Києві. Унаслідок цього приміщення передано комерційній структурі за заниженою вартістю, а державі завдано збитків на суму 15,6 млн грн», - сказав він та додав, що прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Усього під час перевірки, зазначив прокурор, розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно посадовців органів ФДМ України, їхнім керівникам скеровано 17 подань. Ще 11 кримінальних проваджень розпочато за фактами знищення та пошкодження державних оздоровчих об`єктів.

За словами Лахвацького, органи влади також не вживають заходів щодо впорядкування земельно-кадастрової документації на підпорядковані їм об`єкти оздоровчого призначення. Як наслідок, на значну площу рекреаційних земель відсутні правовстановлюючі документи. Наприклад, у Харківській області із наявних у 29 державних баз відпочинку 442 га земель рекреаційного призначення, не оформлено документи на 208 га землі.

«Подібні порушення виявлено у дев`яти областях, де за прокурорського втручання вжито заходів щодо документального оформлення понад 500 га землі та притягнуто до відповідальності 27 службових осіб», - сказав він.

Також, додав прокурор, встановлено факти самовільного зайняття рекреаційних земель та прийняття протиправних рішень про відмову від права користування ними.

«Наприклад, колишній директор державного підприємства «Запорізький автомобільний ремонтний завод» відмовився від користування земельними ділянками державного оздоровчого табору на косі Пересип, які розташовані вздовж Азовського моря та Молочного лиману, чим заподіяв збитків державі на суму майже 5 мільйонів гривень», - повідомив прокурор та додав, що прокуратурою Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 424, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України та заявлено позови про повернення цих земель державі (ст. 424 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень; ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень).

Загалом, зазначив прокурор, під час перевірок з питань правомірності використання рекреаційних земель внесено 65 подань, розпочато 23 кримінальних провадження щодо незаконного відчуження і захоплення земель площею 78 га.

Як повідомив Лахвацький за відсутності контролю органів влади, в управлінні яких перебувають дитячі оздоровниці, їхнє майно руйнується, використовується не за призначенням.

«Так прокуратурою Ялти розпочато кримінальне провадження за фактом незаконної передачі посадовими особами Сімеїзької селищної ради будівлі державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» у власність колишнього головного лікаря санаторію», - повідомив він та додав, що за аналогічними фактами розпочато 7 кримінальних проваджень, внесено 42 подання, заявлено 8 позовів на суму 2,5 млн грн.

За словами прокурора, цього року пред`явлено 41 позов, внесено 8 апеляційних та касаційних скарг на суму 130 млн грн, площа земель за якими становить 59 га. Судами задоволено 19 позовів, 5 апеляційних і касаційних скарг прокурорів на суму 7 млн грн, площа земель за якими становить 11,8 га. Забезпечено виконання постановлених (за позовами прокурорів) судових рішень, у тому числі минулорічних, на суму понад 32 млн грн.