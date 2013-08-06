Постраждалих у ДТП в Білорусі українців евакуюють додому

Постраждалих у ДТП в Білорусі українських громадян евакуюють на Батьківщину за допомогою реанімаційно-операційного літака Збройних сил України Ан-26 “Віта”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні на виконання рішення начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ екіпаж літака Ан-26 “Віта” дислокованої на Вінниччині бригади транспортної авіації Повітряних сил під керівництвом льотчика першого класу полковника Олега Нечипорука вилетів з військового аеродрому “Гавришівка” до Борисполя.

У подальшому військові льотчики відбудуть до білоруського Вітебська для здійснення аеромедичної евакуації українських громадян, які отримали важкі травми внаслідок ДТП поблизу райцентру Орша (Вітебська область, Республіка Білорусь).

Бригаду військових медиків Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, яка під час перельоту здійснюватиме комплекс медичних заходів з метою безпечного транспортування хворих, очолить підполковник медичної служби В’ячеслав Кондратюк.

Реанімаційно-операційний літак Ан-26 “Віта” одночасно може транспортувати чотирьох лежачих хворих або 12 поранених у положенні “сидячи”.

На літаку є можливість виконувати реанімаційні заходи, інтенсивне лікування й хірургічне втручання. Операційна літака оснащена спеціальним операційним столом, апаратом для штучної вентиляції легенів “Роза-5”, кардіомонітором та кардіостимулятором, а також іншими приладами.

У палаті інтенсивної терапії на борту літака розміщено 4 ліжка для хворих чи поранених, дефібрилятор, портативний апарат для ультразвукових досліджень, шафи для збереження медикаментів, стерильного матеріалу для перев’язок. Кожне місце оснащене кисневою маскою, кнопкою виклику медперсоналу та додатковим освітленням.

В операційній та палаті інтенсивної терапії вмонтовані бактерицидні випромінювачі та кондиціонер-обігрівач. З метою автоматичної роботи літака встановлено допоміжну електростанцію, яка забезпечує енергоживлення медичної апаратури.

Як повідомляв УНІАН, легковик з російською реєстрацією та мікроавтобус з українськими номерами зіткнулися 28 липня вранці на ділянці дороги Санкт-Петербург – Одеса біля села Бабичі Оршанського району. На місці ДТП загинули п’ятеро людей, які були в легковому автомобілі. Вони мали паспорти громадян Узбекистану та Азербайджану. Також на місці пригоди загинули троє громадян України, ще один помер у лікарні.

Майже всі пасажири автобуса – жителі Одеської області. За даними ЗМІ, білоруська міліція вважає основною версією причини аварії те, що водій легковика заснув за кермом.

Станом на 31 липня у лікарнях в Білорусі залишалися 9 постраждалих українців.