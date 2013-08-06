Україна на 78 місці у світі за доступністю до знеболювальних

Україна посідає 78 місце у світі за доступністю до знеболювальних препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ Людмила Коношевич на прес-конференції у Києві.

Водночас вона зауважила, що МОЗ впродовж останніх місяців здійснило низку заходів щодо підвищення доступності до цивілізованого знеболення онкохворих, яких в Україні понад 1 мільйон.

«У лютому 2013 на території України вперше зареєстровано таблетовану форму морфіну. Хворий не буде тепер чекати поки до нього прийде патронатна сестра чи приїде «швидка» і вколе знеболювальне, а може сам при нестерпних болях випити таблетку морфіну. Він вже у легальному обігу в нашій країні. Внесено зміни до законодавства щодо спрощення вимог виписування рецептів та відпуску з аптечних закладів лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні речовини. Це і збільшення дії рецептурного бланку №3 – 5 днів до 10, виписування на рецептурному бланку 15-денної потреби лікарського засобу. Такий хворий отримує ліки у кількості, потрібній для прийому протягом 15 діб, а не трьох, як було раніше», - сказала Коношевич.

За її словами, залежно від дозування наркотичного засобу та його компонентів, ліки, які містять наркотичні речовини, призначаються як для знеболення при сильному болю у ВІЛ-інфікованих, онкохворих, травмованих, при оперативних втручання.

«У мізерній кількості наркотичні засоби можуть застосовуватися й при безлічі інших захворюваннях. Як і жарознижувальні, і протизапальні, і заспокійливі, протикашльові, при помірних болях. Ці проблеми стосуються майже кожного жителя країни», - сказала Коношевич.

Вона підкреслила, що МОЗ займається тільки питаннями лікування, а «питання контролю за обігом наркотичних засобів – зона відповідальності не МОЗ».

У свою чергу Головний позаштатний нарколог МОЗ України Анатолій Вієвський поінформував, що нарковмісні препарати не мають жодного відношення до наркоманії, водночас, за даними на початок 2012 року знеболювальні отримував лише кожний шостий хворий.

«Минулого року з отруєнням лікарськими засобами у медичні заклади країни зверталися трохи більше 1400 осіб, це близько 4% від усіх отруєнь. Переважна їх кількість – це випадки, які відбувалися не у наркоманів, а в житті звичайних людей. Наприклад, 98% отруєнь дітей препаратами це випадкові отруєння. Внаслідок того, що медикамент валявся і дитинна просто взяла, вжила і ми отримали отруєння», - зазначив Вієвський.

Щодо людей, які систематично вживають наркотики, Вієвський наголосив, для них лікарські засоби мають мінімальне значення.

«Це не є зручним, дешевим, прийнятним способом вживання наркотичних речовин. Наприклад, кодеїн - це менше 0,01% усіх речовин, які були вийняті МВС. Коли йдеться про вплив кодеїну на ринок (наркотиків - УНІАН), це нічим не підтверджено. На прийомі я не бачу цих хворих, мої колеги так само. Ніякого суцільного феномену для нашої країни нема. Є проблема в окремих групах споживачіd, здебільшого початківців. Досвідчені наркомани не вживають подібні препарати, оскільки це дуже токсичні суміші. А початківці починають експериментувати, комбінувати. По суті, усе на рівні перших випадків. Вуличний і медичний наркотик – це якісно різні речі», - наголосив Вієвський.

За словами фахівця, на ринку опіатів в Україні домінує опіоїдний мак.