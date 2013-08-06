Понад 75 тисяч сиріт виховуються в українських сім'ях

«На сьогодні із 91718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, уже 75742 дитини виховуються в українських сім`ях», - йдеться у звіті Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка, представленому главі державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Павленко підкреслює, що на виконання соціальних ініціатив глави держави у 2012 році вдалося досягти максимального розвитку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. «Ті ж тенденції зберігаються і у першому півріччі 2013 року – маму й тата у прийомній сім`ї та дитячому будинку сімейного типу знайшло 1137 дітей (у першому півріччі минулого року – 1086 дітей)», - наголосив він.

Уповноважений також зазначив, що стабільно високим залишається рівень усиновлення дітей громадянами України. За його словами, відповідно до зростання кількості влаштування дітей у сім`ї громадян України зменшується кількість дітей, яких всиновлюють іноземці.

На переконання Павленка, подальший розвиток державної політики щодо реалізації права дитини на виховання в сім’ї повинен бути спрямований на зростання кількості влаштування дітей в сім’ї громадян України і, відповідно, зменшення потреби дітей в усиновленні за кордон. Потребує активізації реформування інтернатних закладів, розвиток мережі центрів підтримки сімей з дітьми, має підвищуватись якість підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, та здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, підтримка сімей громадян України, які взяли на виховання дітей, перш за все, дітей з вадами у розвитку, формування культури усиновлення дітей старшого віку, які так само, як і маленькі діти, очікують на сім’ю, йдеться у звіті.

Важливим завданням Уповноважений також визначив затвердження функцій та методик роботи фахівців соціальної роботи з різними категоріями сімей відповідно до Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 р.