90% закладів для відпочинку дітей повноцінно не оздоровлюють

Надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період здійснюється 17972 дитячими закладами, з них таборів з денним перебуванням – 16231. Про це з посиланням на дані Кабінету міністрів України повідомляє Уповноважений Президента з прав дитини у звіті, представленому главі державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у звіті підкреслюється, що, за інформацією Кабміну, надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період здійснюється 17972 дитячими закладами, з них: закладами оздоровлення – 795 (позаміських – 712, санаторного типу – 77, дитячих центрів - 6), закладами відпочинку – 17117 (праці і відпочинку – 692, наметових містечок – 254, таборів з денним перебуванням - 16231). За прогнозованими показниками Кабміну, у 2013 році планується забезпечити оздоровлення та відпочинок 2907915 дітей шкільного віку, що становитиме 70,5 відсотка загальної чисельності дітей шкільного віку.

«Як і у попередні роки, високі показники планується досягти за рахунок надання не оздоровчих, а у першу чергу відпочинкових послуг у пришкільних таборах, які не дають повноцінного відновлення здоров’я дітей», - зауважив Павленко, додавши, що в регіонах практично не ведеться робота з будівництва нових дитячих оздоровчих закладів і відновлення функціонування закладів, які тривалий час не працюють.

Павленко повідомив, що з метою щоденного моніторингу організації оздоровлення та відпочинку дітей в режимі «гарячої лінії» приймається інформація про якість оздоровчих послуг. Зокрема, серед основних порушень, про які батьки інформують Уповноваженого Президента, є: незбалансоване та неякісне харчування дітей; відсутність гарячої води або нерегулярне її постачання; порушення правил протипожежної безпеки (протипожежні виходи у спальних корпусах відсутні або не експлуатуються); недотримання нормативів розміщення дітей в кімнатах (з метою збільшення кількості дітей в кімнатах встановлюється більше ліжок, ніж дозволено санітарними нормами); незадовільне матеріально-технічне оснащення спальних кімнат: старі ліжка, матраци, постільна білизна; відсутність достатньої кількості тумбочок і шаф; висока вартість путівок у порівнянні з якістю послуг, які надаються закладами; проведення на території закладів або у безпосередній близькості до них (без огородження) ремонтних, будівельних робіт, що, створює загрозу безпеці дітей.

У зв`язку з цим, першочерговим завданням, на думку Павленка, є затвердження та початок реалізації Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період до 2017 року.

Крім того, Уповноважений з прав дитини наголосив на необхідності посилення контролю за діяльністю закладів оздоровлення та відпочинку з боку місцевих органів влади; розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, капітального ремонту діючих та будівництва нових об`єктів оздоровлення та відпочинку; створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах, в першу чергу, тих, які потребують особливих умов для оздоровлення, дітей-інвалідів разом з батьками.