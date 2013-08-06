Нову клініку для ВІЛ-інфікованих відкриють 28 серпня

Нові приміщення виселеної з території Києво-Печерської лаври клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського запрацюють 28 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України приміщення, в якому знаходиться заклад охорони здоров’я, передано Міністерству культури України, яке в свою чергу передало його релігійній громаді Києво-Печерської Свято-Успенської лаври в безкоштовне користування.

На виконання зазначеного рішення уряду Національна академія медичних наук України видала відповідний наказ про переведення клініки (на 110 ліжок) у приміщення по вул. Амосова, 5 (на 80 ліжок) та по вул. Галицького, 4 (на 40 ліжок).

Як повідомив Костянтин Легеза, який 30 липня був призначений головним лікарем клініки, у нових приміщеннях тривають ремонтні роботи, клініка почне функціонувати 28 серпня.

Статус клініки не зміниться, натомість умови в нових приміщеннях будуть відповідати сучасним вимогам, стануть значно кращими, що дозволить проводити лікування ефективніше, йдеться у повідомленні.

За словами Легези, він прийняв заклад, в якому було 67 пацієнтів, госпіталізація була припинена 29 липня. Згідно із домовленістю з Департаментом охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації 7 хворих переведено до медичних закладів міста (Олександрійська лікарня, протитуберкульозний диспансер, ЛОР-інститут, лікарня № 5).

У плановому порядку виписано на амбулаторне лікування 5 хворих, яких забезпечено необхідними ліками.

Керівник медичної установи запевнив, що питання по кожному пацієнту приймається індивідуально, та лише за його згодою. При цьому він прогнозує, що в установі на перехідний період залишиться 22-23 пацієнти, яким буде надаватись необхідне лікування. У звичайному режимі буде також функціонувати поліклініка.

Як повідомив головний лікар, станом на ранок 5 серпня у клініці на стаціонарному лікуванні перебуває 33 пацієнти (22 ВІЛ-інфікованих, 11 - хворих на вірусний гепатит).

У повідомленні також відзначається, що питання переведення клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського перебуває під особистим контролем Лутковської.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо про те, що попри меморандум про невиселення клініки Інституту Громашевського, де серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит, із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври вивозять ліжка і обладнання, а пацієнтів стаціонару виписують. В Академії медичних наук пояснюють такі дії рішенням санстанції, що начебто перебувати у будівлі на Лаврській небезпечно для здоров’я. У самій клініці тим часом зауважують, що про стан будівлі «всі знали уже давно», і посилаються на наказ Академії медичних наук, датований 30 липня, та урядову постанову, що віддала приміщення, серед 75 інших, Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, 19 липня ц. р. настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло заявив, що хоче виселити з Лаври структури, які не мають відношення до історії Церкви. В інтерв`ю газеті «Вести» у відповідь на питання: «Як бачите розвиток Лаври в майбутньому, що збираєтеся тут відреставрувати, що хочете змінити?», настоятель сказав: «Хочу виселити структури, які не мають відношення до історії Церкви… Я хочу, щоб монастир був монастирем. Що стосується лікарні, яка розташована тут (йдеться про інфекційну лікарню, в якій, зокрема, перебувають ВІЛ-інфіковані), то я висловив свою думку: їй тут не місце. Проте я нікого з хворих і лікарів виганяти не збираюся, їм повинні підшукати гідне приміщення».