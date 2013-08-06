Дитячі лікарні погано оснащено потрібним інвентарем

За результатами інспекційних поїздок Уповноваженого Президента України з прав дитини у більшості областей зафіксовані порушення у частині виконання вимог доручення Президента України від 30 серпня 2012 року щодо забезпечення дитячих лікувальних закладів інвентарем, функціональними ліжками, м’яким інвентарем згідно з табелем оснащення.

Про це йдеться у звіті Уповноваженого з прав дитини, представленому Президенту України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Чернівецька, Вінницька, Донецька, Київська, Закарпатська, Сумська, Миколаївська, Черкаська, Харківська області та м. Київ провели інвентаризацію матеріально-технічного забезпечення дитячих лікарень та дитячих відділень лікувальних закладів у відповідності до діючих наказів Міністерства охорони здоров’я України. Результати інвентаризації було заслухано на колегіях та визначено першочергові організаційні та фінансові заходи щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення міських та районних дитячих лікарень. Крім того, для вирішення цих питань залучаються спонсори для придбання медичного обладнання, функціональних ліжок, матраців, білизни», - йдеться у звіті.

Павленко також повідомив, що результати інспекцій Уповноваженого з прав дитини виявили формальний підхід в багатьох районах до виконання завдання глави держави. Рівень забезпеченості закладів, які надають медичну допомогу дітям, обладнанням, м’яким інвентарем не відповідають вимогам табелю оснащення.

Окремо Уповноважений Президента повідомив про результати попереднього моніторингу виконання доручення глави держави від 30 серпня 2012 року в частині забезпечення потреб дітей, хворих на онкологічні захворювання, відповідно до якого у державному бюджеті на 2013 рік на лікарські засоби та вироби медичного призначення передбачено 216 млн грн.

«Завдання глави держави виконується не повною мірою, про що свідчать в тому числі звернення батьків онкохворих дітей, відвідування онкоцентрів, зустрічі з фахівцями у сфері дитячої онкології та гематології», - зазначив уповноважений.

Серед першочергових завдань, які потребують вирішення, він відзначив: повне виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування завдань Президента щодо забезпечення стану матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров`я згідно з вимогами законодавства; розширення переліку номенклатури ліків, в тому числі, супроводжуючих ліків відповідно до протоколів лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями; удосконалення процедури розподілу необхідних л іків у відповідності до потреб дітей кожної області; удосконалення процедури і якості профілактичних оглядів дітей з метою вчасного діагностування онкологічних та гематологічних захворювань; забезпечення соціального супроводу кожної родини, яка виховує важкохвору дитину у відповідності до вимог Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затвердженої указом Президента України від 22.10.2012.

Окремо Павленко відзначив важливість повного виконання доручення Президента України від 30 серпня 2012 року в частині забезпечення необхідним медичним обслуговуванням дітей, хворих на рідкісні захворювання, а також вирішення питання реєстрації в Україні необхідних лікарських засобів для своєчасного та безперервного забезпечення необхідним медичним обслуговуванням хворих дітей.