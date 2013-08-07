Названо імовірну причину аварії на «Стиролі»

Прокурор Горлівки Олег Колесник назвав однією з можливих причин аварії, яка сталася сьогодні, 6 серпня, на заводі концерну «Стирол» - це «людський фактор».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Горлівці під час свого короткого спілкування з журналістами.

«Причини (аварії) чисто технологічні, або людський фактор - тобто, порушення з боку працівників «Стиролу», - сказав прокурор. При цьому він додав, що «буде проведена технічна експертиза, буде спеціальне розслідування проведено контролюючими органами і за результатами буде відомо», чому сталася аварія.

«Аварія пов`язана з технологічним розривом аміачного трубопроводу, і зараз рано ще робити висновки», - підкреслив Колесник. На уточнююче запитання журналістів, чи могла бути пов`язана аварія із застарілим обладнанням, він сказав: «Зараз важко про це говорити. Я не знаю, якого року випуску це обладнання, тому ... все за результатами дослідження».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, о 14.20 під час проведення ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у м.Горлівка сталися викиди аміаку. За даними Департаменту охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, в результаті НС 5 осіб загинули і 20 постраждали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Для розслідування причин аварії та прийняття практичних рішень з ліквідації наслідків аварії та надання допомоги потерпілим у Горлівку вилетіли Віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко і міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.

У Горлівку для розслідування аварії на заводі концерну «Стирол» виїхала і слідчо-оперативна група у складі працівників Генпрокуратури, МВС і СБУ на чолі з заступником генпрокурора Анатолієм Пришком.