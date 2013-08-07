Україна готова створити лабораторії для продукції на експорт

Україна готова створити додаткові лабораторії для перевірки харчової продукції, яка йде на експорт, у разі виникнення у імпортерів претензій до її якості.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта, коментуючи телеканалам ситуацію, яка склалась у зв’язку із забороною Росією імпорту кондитерської продукції Roshen.

«Якщо треба, (ми можемо – УНІАН) зробити певні лабораторії, які б були сертифіковані для того, щоб перевіряти цю продукцію на території України. Якщо у Росії чи будь-якої іншої країни-імпортера з’являються питання щодо якості чи безпечності продукції, вони надсилають продукцію до цих лабораторій, які знаходяться тут. Вони (лабораторії – УНІАН) підтверджують чи не підтверджують (претензії – УНІАН) і таким чином розв’язуються питання у робочому порядку», - заявив А.Максюта.