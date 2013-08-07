Жителі Горлівки не зверталися до лікарів зі скаргами на отруєння

Жителі Горлівки Донецької області, де 6 серпня на ПАТ «Концерн «Стирол» стався викид аміаку в повітря, не зверталися до лікарів зі скаргами на отруєння.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

У свою чергу прокурор Горлівки Олег Колесник повідомив журналістів, що загрози життю постраждалих під час аварії немає.

«У частини потерпілих – стан тяжкий, але у більшості – середньої тяжкості. Загрози життю немає», - сказав прокурор і додав: «У потерпілих скарги на отруєння аміачною сумішшю. Тобто аміак був рідким, потім він випарувався і викликав отруєння дихальних шляхів».

Як відомо, вчора о 14.00 на території заводу з виробництва аміаку, під час капітального ремонту цеху № 1 на естакаді сталася розгерметизація труби діаметром 150 мм з рідким аміаком, з подальшим викидом аміаку в повітря.

О 14.30 аварійно-рятівним відділенням концерну «Стирол» викид аміаку було ліквідовано. Загрози населенню і навколишньому середовищу немає.

У результаті надзвичайної ситуації загинули 5 осіб і 22 особи постраждали. Постраждалі госпіталізовані до горлівських міських лікарень № 2 і 3 і до Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання імені Калініна.

Для встановлення причин і обставин аварії на місці події працює комісія на чолі з віце-прем`єр-міністром України Юрієм Бойком.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

До Горлівки виїхала слідчо-оперативна група у складі працівників Генеральної прокуратури, МВС і СБУ на чолі із заступником генпрокурора Анатолієм Пришком.