Держлікслужба заборонила 47 серій фальсифікованих ліків

Державна служба України з лікарських засобів у першому півріччі заборонила 47 серій 25 найменувань фальсифікованих лікарських засобів, видавши 34 розпорядження про повну заборону їх обігу, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.Згідно з повідомленням, у 2012 році Держлікслужба видала 67 розпоряджень про повну заборону обігу 67 серій 41 найменування фальсифікованих ліків.Держлікслужба повідомила, що в Україні найчастіше підробляють ліки, що найбільше рекламуються, в їх числі - препарати для лікування шлунково-кишкового тракту, «Фармасепт», «Амізон», екстракт валеріани та інші.Як повідомляв УНІАН, до 2017 року в Україні впроваджуватиметься автоматизована система відстеження лікарських засобів, яка, на думку учасників ринку, не повинна привести до подорожчання ліків. Відстеження стане можливим завдяки нанесенню на упаковку лікарського засобу унікального двовимірного штрих-коду, який вже був випробуваний Європейським Союзом і рекомендований Європейською федерацією фармацевтичної промисловості. Система допоможе Україні налагодити більш оперативне співробітництво з аптеками і виробниками ліків країн Європейського Союзу.