З чого виготовляють м'ясні продукти в Україні

Прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду, зокрема Міністерству аграрної політики і продовольства і Міністерству доходів і зборів, забезпечити посилений контроль імпорту м`яса і м`ясопродуктів до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

Також Азаров відзначив, що не можна допустити штучного заниження закупівельної ціни на м`ясо, зокрема, яловичину, в Україні, оскільки це може призвести до зниження поголів`я.

Він також доручив провести перевірку балансу виробництва і споживання яловичини в країні.

«Ми ж не спостерігатимемо, як поголів`я, нарощене такими зусиллями, піде під ніж. Треба терміново втручатися. Є всі можливості виправити ситуацію. Доручаю терміново проаналізувати баланс виробництва і споживання яловичини. З чого виробляють м`ясні продукти? З дешевих імпортних продуктів? Звідки вони приходять, якої якості? Ми не дозволимо скидати до України те, від чого відмовляються Євросоюз або Росія. Все потрібно ретельно перевірити. МінАПК разом з Міндоходів мають посилити контроль за імпортом м`яса і виключити потрапляння на український ринок небезпечної і неякісної продукції», - сказав Азаров. При цьому він відзначив, що Держспоживінспекція має контролювати дотримання стандартів виробництва м`ясопродуктів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня в Ірландії було виявлено присутність конини у заморожених гамбургерах з яловичини. Потім схожу підміну було виявлено ще у кількох країнах - членах ЄС, зокрема у Франції, Швеції і Німеччині. У підміні підозрювалися румунські постачальники м`яса, проте згодом офіційний Бухарест спростував звинувачення. Єврокомісія закликала країни - члени ЄС провести генетичні тести усіх напівфабрикатів у супермаркетах на наявність можливої підміни яловичини кониною. Європол розпочав розслідування ситуації.

У квітні влада Голландії оголосила про відкликання 50 тисяч тонн яловичини через підозру, що у м`ясі може міститися конина.

За прогнозами Мінекономрозвитку, Україна до кінця 2013 року поставить на зовнішні ринки 150 тис. тонн м`яса і м`ясопродуктів, тоді як імпорт цієї продукції в країну становитиме 276 тис. тонн.