Кабмін хоче збільшити кількість туристів вдвічі

Уряд ставить за мету до 2022 року вдвічі збільшити кількість туристів, які приїдуть до України - до 50 млн осіб на рік.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр Олександр Вілкул під час прес-конференції, презентуючи Концепцію розвитку туризму та курортів до 2022 року, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Україна за оцінкою Всесвітньої туристичної організації при ООН займає 9-те місце в Європі за кількістю туристів що відвідають країну. Ми ставимо за мету до 2022 року вдвічі збільшити, до 50 млн осіб на рік, кількість туристів, що приїдуть до нас. Також особлива увага приділяється розвитку внутрішнього туризму. Для цього до кінця року за участі експертів буде розроблена державна програма», - сказав Вілкул.

За його словами, Концепція передбачає визначення туристичної спеціалізації регіонів для найбільш ефективного використання курортних можливостей, природного та людського потенціалу.

Зокрема, зазначив віце-прем’єр, першим кроком для Полтавщини може стати розвиток лікувального курорту Миргород та зеленого туризму. Промислові регіони можуть розвивати індустріальний туризм і запрошувати на потужні культурні та музичні заходи. Ключовим завданням Криму є створення інфраструктури для цілодобового відпочинку, а також диверсифікація послуг, наприклад, розвиток гірського та спелеотуризму, сказав Вілкул.

При цьому він підкреслив, що у рамках реалізації Концепції українське законодавство у сфері туризму і курортів буде приведено у відповідність з європейськими нормами. «Туристи мають бути впевнені, що сервіс відповідає кількості «зірок» так само як в будь-якій країні Європи», - сказав віце-прем’єр.

Як повідомлялося, в серпні уряд схвалив Концепцію розвитку туризму та курортів до 2022 року. Кабінет міністрів доручив Державному агентству з туризму та курортів до кінця 2013 року розробити Державну цільову програму розвитку туризму та курортів.