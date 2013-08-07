Екологія через аварію на «Стиролі» не постраждала - Бойко

Екологія в результаті аварії, що сталася на «Стиролі» 6 серпня, не постраждала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко заявив сьогодні журналістам у Горлівці.

«На щастя, у нас екологічне середовище не постраждало. Ми були на місці й самі переконалися, що викидів по навколишньому середовищу, якихось негативних дій немає», – сказав Бойко.

При цьому він зазначив, що «нам ще належить оцінити і спрогнозувати так, щоб взагалі таких випадків не було і що робити, якщо такі випадки виникають».

«В першу чергу ми маємо вжити заходів для того, щоб цього в майбутньому не було», - наголосив Бойко.

Крім того, як повідомили у Державній екологічній інспекції в Донецькій області, фахівцями проведено відбір проб грунту на території концерну «Стирол» для лабораторного дослідження.

За словами начальника інспекції Віталія Вишневського, за результатами дослідження будуть встановлені «орієнтовні наслідки і вплив на навколишнє середовище».

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці сталися викиди аміаку. 5 чоловік загинули і 22 постраждали.

Почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.