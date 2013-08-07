Завтра в Україні +38°

Завтра, 8 серпня, в Україні збережеться суха і спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, буде без опадів, лише у східних областях та в Криму місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний (у західній частині південно-східний), 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, на Закарпатті, місцями на Івано-Франківщині та Львівщині сильна спека 35-38°, у східних та Сумській областях 27-30°.

У Києві та Київській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 29-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Сьогодні, 7 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-26° (в районі Євпаторії 19°); в Дніпрі біля Києва - 22°.