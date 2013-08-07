В Україні забракували 40% асортименту шкільних товарів

Держспоживінспекція зняла з реалізації 40% асортименту шкільних товарів за результатами перевірки 300 підприємств, що реалізують такі товари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Держспоживінспекції Сергій Орехов.

За його словами, встановлено більше 1 тис. порушень вимог законодавства про захист прав споживачів та забраковано і знято з реалізації близько 20 тис. одиниць товарів або 40% від перевіреної кількості.

“На жаль, аналіз стану споживчого ринку товарів шкільного асортименту свідчить про те, що сьогодні намітилася стійка тенденція надходження на споживчий ринок України товарів з грубими виробничими дефектами, із застосуванням матеріалів, які можуть негативно впливати на стан здоров’я дітей. Ринок заповнили товари невідомого походження”, - сказав Орехов.

Як повідомляє прес-служба Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, найбільш характерними порушеннями вимог законодавства про захист прав споживачів при реалізації товарів шкільного асортименту є: невідповідність вимогам нормативних документів; відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки; відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, яка допомогла б споживачеві зробити свідомий і компетентний вибір.

Орєхов звернув увагу на порушення, що найчастіше виявляють спеціалісти Інспекції при перевірках: при реалізації дитячого взуття не виконуються вимоги норм чинного законодавства, що стосуються матеріалів для виготовлення устілки, яка обов`язково повинна бути шкіряною, а не синтетичною; при реалізації дитячих швейних і трикотажних виробів відсутня інформація про якість і властивості матеріалів, відсутня шкала розмірів і зросту, а також використовуються неякісні фарби. За результатами перевірки верхнього одягу, встановлено, що вміст поліефірних волокон перевищує 70%, тоді як за ГОСТом не повинно перевищувати 40, а підкладка костюмчиків складається на 100% з поліефіру, тоді як його використання взагалі заборонено. У дитячих шкарпетках замість 100% бавовни, що має використовуватися за нормативними документами - поліамід і еластан; при проведенні перевірки шкільних ранців виявлені неякісні основи кріплення, пошкодження плечових ременів, розірвані шви, деформація фурнітури, тобто те, що заборонено нормами чинного законодавства.

«Шановні батьки, звертаю вашу увагу – не купуйте товари дитячого асортименту, в тому числі і шкільні, в місцях стихійної торгівлі. Виявити провину продавця у цьому випадку неможливо. Ви не отримаєте основу для аргументованого доказу своєї правоти - товарний чек, і, мало того, вам у місцях стихійної торгівлі не нададуть всі необхідні документи, що підтвердять якість товару», - звернувся Орєхов до батьків України.

«Враховуючи, що масова торгівля шкільними товарами лише розпочалася, про остаточні результати проведених перевірок ми проінформуємо вас наприкінці серпня», - повідомив голова Держспоживінспекція України.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на засіданні уряду перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов поставив вимогу перед міністром економічного розвитку та торгівлі Ігорем Прасоловим, міністром освіти та науки Дмитром Табачником разом із Держспоживнаглядом забезпечити перевірку якості шкільних товарів та заздалегідь організувати шкільні ярмарки.

“Пригадайте нашу ініціативу з безпеки іграшок. Шкільні товари повинні увійти до цього переліку”, - сказав Арбузов.